Več kot 23.000 okužb - a torkova številka pravzaprav seštevek dveh dni

2.2.2022 | 10:30

Da bo število novih primerov okužbe s sars-cov-2 poskočilo, da smo torej včeraj pri dnevnem izkupičku dosegli, celo krepko presegli rekord, je nakazovalo že veliko število izdanih TAN kod, ki je prvič preseglo 16.000. Ni torej presenečenje, da Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poroča o 23.433 novookuženih, s čimer je krepko presežen rekord s prejšnjega torka, ko je bilo potrjenih 17.503 primerov okužbe. A je dramatičen porast v prvi vrsti posledica včerajšnje spremembe protokola testiranja, v skladu s katero rezultatov hitrih testov ni treba več potrjevati s PCR testi. Kot potrjena okužba torej uradno obvelja vsak pozitiven rezultat hitrega antigenskega testa. Včeraj je bilo sicer opravljenh 17.143 PCR testov in 96.160 hitrih antigenskih testov, skupaj torej 113.303.

Ker je odslej vsaka primerjava s preteklimi dnevi nemogoča, z vidika statističnih podatkov pa se je začelo povsem novo obdobje, smo NIJZ prosili za podatke o dnevnem številu potrjenih hitrih testov v zadnjih tednih. Tako bi lahko imeli prebivalci vsaj okviren vpogled v to, kaj se trenutno dogaja z epidemijo. Dnevno se namreč objavljajo le podatki o številu opravljenih hitrih testov, podatki o deležu pozitivnih hitrih testov pa so na voljo z manjšim zamikom. V ponedeljek je bilo denimo opravljenih 124.369 hitrih testov, prejšnji torek pa 93.715.

Kar zadeva podatke o deležu pozitivnih hitrih testov, so nam pri NIJZ postregli le s tistimi, ki so na voljo na njihovem spletišču, ti pa se nanašajo zgolj na obdobje do 16. januarja, zaradi česar relevantni podatki od predzadnje spremembe protokola 19. januarja, ko se je dostop do PCR testiranja močno omejil, večina prebivalstva pa je morala za potrjevanje okužbe v prvi vrsti opraviti hitri test, še niso na voljo.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 186.537 primerov aktivnih okužb.

Današnji podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo zjutraj hospitaliziranih 928 covidnih bolnikov (včeraj 837), od katerih jih je 130 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 132). Enajst bolnikov je umrlo.

V SB Novo mesto imajo danes 62 covidnih bolnikov (včeraj 51), od tega osem na intenzivni terapiji. 22 so jih sprejeli in 10 odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 23 covidnih bolnikov, včeraj 26. Štiri so sprejeli in in jih sedem odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 372, Kočevje 163, Črnomelj 144, Trebnje 139, Žužemberk 83, Ribnica 71, Metlika 68, Šentjernej 52, Mokronog Trebelno 40, Dolenjske Toplice 35, Šentrupert 34, Sodražica 33, Straža 32, Škocjan 31, Mirna in Semič 30

Posavje - Sevnica 285, Krško 270, Brežice 123, Radeče 74, Bistrica ob Sotli 13, Kostanjevica na Krki 11

Dodano ob 14.30:

Na visoko število potrjenih primerov je vplival tudi spremenjen protokol testiranja, po katerem je za potrditev okužbe s koronavirusom od torka dovolj pozitiven hitri antigenski test. Vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar je za TV Slovenija pojasnila, da je torkova številka pravzaprav seštevek dveh dni. Doslej, ko je bilo treba vse pozitivne hitre antigenske teste potrditi s PCR-testi, so se ti običajno vnesli naslednji dan. V torek pa so vsi hitri pozitivni hitri antigenski testi avtomatično pristali v sistemu. Poleg tega je treba k temu prišteti še nekaj PCR-testov, ki so bil v prejšnjih dneh poslani na analizo v Nemčijo. Tako po njenih besedah "ne gre za to, da bi bilo res toliko več okužb kot dan pred tem".

Kot je povedala, je glede na spremenjeno metodologijo morda nekoliko težje ocenjevati, ali smo vrh epidemije v resnici dosegli ali se mu bližamo. Vsekakor pa so v tem trenutku številke še vedno zelo visoke. "Vsi upamo, da je vrh v resnici dosežen in bomo v nekaj dneh prišli do te faze, ko se bo začelo število primerov v splošni populaciji zmanjševati. Upajmo, da bo to zmanjševanje potekalo čim hitreje," je še dodala.

"Gledano relativno je pritisk na bolnišnice manjši. V bolnišnice prihaja približno en odstotek tistih, ki so pozitivni, medtem ko smo prej govorili o treh ali celo štirih odstotkih," je navedla Logarjeva. A kot je opozorila, pri absolutnih številkah 10.000 primerov dnevno odstotek pomeni približno sto oseb; če je bilo prejšnji teden v bolnišnice sprejeti 90 covidnih bolnikov, jih je bilo ta torek 150, kar je še vedno veliko število in izrazit porast.

Logarjeva tako napoveduje, da se bo pritisk na bolnišnice v naslednjih tednih prav gotovo stopnjeval. Je pa tokrat tudi veliko bolnikov, ki prihajajo v bolnišnice s covidom-19, torej ne zaradi covida-19, ampak zaradi poslabšanja svojih osnovnih bolezni, ali pa pridejo v bolnišnico zaradi poškodbe, dodatno pa jih potrdijo še koronavirusno okužbo.

Glede opuščanja omejitvenih ukrepov, za katerega se odločajo nekatere evropske države, Logarjeva pravi, da imajo te države bistveno boljšo precepljenost, kot je v Sloveniji, pri čemer je izpostavila Dansko in Veliko Britanijo, kjer je po njenih navedbah precepljenost predvsem skupin, pri katerih obstaja veliko tveganje, da bodo potrebovale bolnišnično zdravljenje, čez 90-odstotna.

V Sloveniji smo po besedah Logarjeve v bistveno drugačni situaciji. "Vsekakor pa se tudi pri nas pogovarjamo o sproščanju ukrepov. Počakati moramo seveda na to, da se epidemija začne umirjati, potem pa bomo na vsak način določili tiste dejavnosti in panoge, pri katerih je tveganje, da bi prišlo zaradi sproščanja ukrepov do poslabšanja epidemije, najmanjše," je dejala.

