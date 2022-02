Družinska tragedija: Pokončal partnerico, policiji se je predal sam; šest otrok ostalo samih

2.2.2022 | 11:20

Foto: Google street view

V Posavju se je sinoči zgodil umor v družinskem krogu. Kot so nam potrdili na Policijski upravi Novo mesto, so včeraj pozno popoldne prejeli informacijo, da je partner umoril partnerico, in sicer v Sevnici. V družini je šest otrok.

Na PU uradno informacijo o tragediji še pripravljajo, kaj dosti več pa danes še ne bodo izdali zaradi interesov preiskave. Uradno izjavo bodo podali jutri ali pojutrišnjem.

Dodano ob 11.50:

S PU pojasnjujejo, da se je umor zgodil v naselju v okolici Sevnice.

Ogled prizorišča je vodila dežurna preiskovalna sodnica ob pomoči strokovnjakov sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave, zbiranje obvestil je potekalo še pozno v noč.

Kriminalisti vodijo intenzivno preiskavo okoliščin dogodka, zato trenutno drugih podatkov javnosti, kot že omenjeno, ne morejo posredovati.

Osumljenec je pridržan, policiji se je predal sam.

Več informacij bodo na PP Sevnica sporočili jutri.

Že prej je nekdanja novinarka in poslanka Tamara Vonta na Twitterju delila nekaj podrobnosti tega tragičnega primera. »Še ena grozna družinska zgodba. Mož ubil ženo in se s šestimi otroki pojavil na policijski postaji. Pretresena,« je zapisala.

Kot poroča radio Krka, se je po neuradnih, a zanesljivih informacijah družinska tragedija zgodila v kraju Lisce pri Razborju.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni xxx Šest otrok ostalo samih? Starša stara 69 in 79. Preglej samo prijavljene komentatorje