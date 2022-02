Prihiteli policisti in gasilci, domači pa lepo spali; slišali, a ne vedeli, da vlamljajo

2.2.2022 | 12:10

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Policisti in petnajst gasilcev iz PGD Semič, Štrekljevec in Gradnik se je ponoči okoli polnoči po nepotrebnem odpeljalo na domnevni požar, ki ga ni bilo. Nekaj pred polnočjo so neznanci, kot smo že poročali, na številko 12 prijavili, da na Črešnjevcu pri Semiču gori hlev. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da domači spijo in nikjer ne gori. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, nakar bodo klicatelje kazensko ovadili.

Zloraba znamenj za pomoč in nevarnost se kaznuje z zaporom do treh oz. petih let.

Slišali, a ne vedeli, da vlamljajo

V Grmovljah so poskusili vlomiti v stanovanjsko hišo. Z ogledom in zbiranjem obvestil so šentjernejski policisti ugotovili, da naj bi se to zgodilo okoli 13. ure dan prej – takrat so domači slišali nek čuden pok oziroma zvok, ki mu niso posvečali posebne pozornosti. Včeraj dopoldne pa so ugotovili, da je poškodovan okvir garažnega okna in počena šipa. Lastniku so storilci povzročili za okoli sto evrov škode.

Devet prometnih

Policisti so v minulem dnevu obravnavali devet prometnih nesreč, od tega eno z lažjimi poškodbami. V Krškem sta popoldne trčili dve vozili. Po prvih ugotovitvah je 57-letni voznik osebnega avtomobila izsilil prednost 24-letni voznici, zaradi česar sta vozili trčili. Policisti prisotnosti alkohola niso ugotovili, voznica in sopotnica pa sta se v nesreči lažje poškodovali.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so zvečer na Čatežu ob Savi ustavili osebni avtomobil, ki ga je vozil 24-letni državljan Srbije. V vozilu je imel sopotnika iz Srbije, za katerega so policisti ugotovili, da je peš prestopil državno mejo v bližini mejnega prehoda Slovenska vas. Pri sebi ni imel dokumentov, saj naj bi jih izgubil na Hrvaškem. Njuna pot proti Ljubljani se je tako končala hitro. Voznika osebnega avtomobila so oglobili, 46-letnika, ki je mejo prestopil na nedovoljen način, pa so izročili hrvaški policiji.

M. K.