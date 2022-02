Vipap v poenostavljeno zmanjšanje in hkratno povečanje osnovnega kapitala

Krško - Skupščina Vipapa je včeraj potrdila izvedbo poenostavljenega zmanjšanja in hkratnega povečanja osnovnega kapitala družbe. Zmanjšanje bo izvedeno zaradi finančnega prestrukturiranja oz. prisilne poravnave in prenehanja obstoječih delnic, povečanje pa z novimi stvarnimi vložki.

Kot navaja notarsko poročilo, ki ga je na svojih spletnih straneh danes objavil Ajpes, so za pokrivanje nepokrite izgube potrdili poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala in sprostili kapitalske rezerve v znesku 10,18 milijona evrov.

Po pokritju preostale nepokrite izgube pri poenostavljenjem zmanjšanju osnovnega kapitala pa bodo oblikovali kapitalske rezerve v znesku nekaj več kot 10,39 milijona evrov.

Skladno s sprejetim sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi finančnega prestrukturiranja bodo uskladili osnovne deleže delničarjev, in sicer tako, da vse obstoječe delnice prenehajo. Delnice v višini 86,5 odstotkov osnovnega kapitala, ki je pripadal delničarju Vipap Holding, 10 odstotkov delnic osnovnega kapitala, ki je pripadal delničarju Vipap CZ, in lastne delnice družbe Vipap Videm Krško v višini 3,5 odstotka osnovnega kapitala družbe, se torej razveljavijo.

Hkrati bodo povečali osnovni kapital z novimi stvarnimi vložki. Predmet stvarnih vložkov je lahko vsaka navadna ali zavarovana terjatev, ki je navedena v seznamu terjatev, ki je sestavni del poročila o finančnem položaju in poslovanju družbe, ki ga mora Vipap v postopku prisilne poravnave predložiti Okrožnemu sodišču v Krškem, in sicer ne glede na to, ali je bila takšna terjatev v postopku prisilne poravnave prijavljena ali ne.

Zaradi povečanja osnovnega kapitala bodo oblikovali nove delnice, še navaja omenjeno poročilo.

V papirnici Vipap, ki je v češki lasti, je sicer proizvodnja stala od julija do decembra lani, delavci pa so bili na čakanju. V začetku oktobra je upnik Vipap CZ zaradi insolventnosti vložil predlog za prisilno poravnavo, sodišče je nato 6. oktobra lani začelo postopek in imenovalo upravitelja, a je moral upnik predlog še dopolniti. Postopek prisilne poravnave je tako stekel 3. novembra lani, nato pa so nekaj manj kot mesec pozneje v podjetju vnovič zagnali stroje.

