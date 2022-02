Onesposobila je vlomilca - Brežičana Izidorja Humeka s karate prijemom spravila v nezavest

2.2.2022 | 13:45

Tako pri Sarah Durnik kot drugih Novogoričanih, h katerim je vlamljal, je Izidor Humek iskal vrednejše predmete, denarnice ... (foto: Sarah Durnik)

Nova Gorica/Brežice - Bilo je konec maja leta 2019, ko je Sarah Durnik na svojem domu v Novi Gorici zalotila vlomilca. Onesposobila ga je in zadržala do prihoda policistov, Izidor Humek je včeraj na sodišču vlom priznal. Velike tatvine pri družini v Solkanu pa ni priznal, ker naj bi bil v tistem času na izletu. Podrobnosti o tem bo sodišče ugotavljalo marca na sojenju.

Serijski vlomilec Izidor Humek je že dva meseca v priporu. Četudi so ga do sedaj pri vlamljanju že večkrat prijeli stanovalci, je v priporu končal šele po lanskem novembrskem vlomilskem pohodu v hiše in vozila v Solkanu in Novi Gorici.

Brežičan si je Novo Gorico za svoj dom izbral pred nekaj leti, da bi zamenjal okolje in se tako lažje otresel slabih navad. A očitno mu to ni uspelo najbolje.

Nepovabljen gost jih je skupil

Da pri vlamljanju v domove Novogoričanov ni bil vedno dovolj spreten, se je izkazalo že konec maja leta 2019, ko ga je Novogoričanka Sarah Durnik zalotila v svojem stanovanju. Najprej se je nanj spravila verbalno, nato pa še fizično. S prijemom “back naked choke” - trenirala je namreč karate, pozna pa tudi določene prijeme borilnih veščin - je nepovabljenega obiskovalca onesposobila do te mere, da je za nekaj trenutkov celo izgubil zavest. Vmes se je vlomilec zbudil in jo skušal prepričati, naj ga izpusti, a se ni pustila zmesti. Naposled se je vdal.

Sarah je vlomilca zadržala do prihoda policistov, ki so ga takoj vklenili in odpeljali, forenziki in kriminalisti pa so nato zavarovali njegove sledi in se lotili preiskave. Ugotovili so, da si je prilastil večjo vsoto gotovine in zlat nakit. Pred tem je ravno prestal zaporno kazen.

Po lanskem decembru, ko je na zatožno klop novogoriškega okrožnega sodišča sedel zaradi majskega vloma k Novogoričanu, ki ga je - podobno kot Sarah Durnik - zalotil, je 42-letni Posavec včeraj znova prišel na sodišče. Pripeljali so ga iz pripora v Solkanu, kjer je od novembra lani.

Novogoriško tožilstvo mu je očitalo dve veliki tatvini zaradi vlomov k Sarah Durnik ter v hišo v Solkanu, od koder je odnesel nakit. Če bi obe dejanji priznal, bi tožilstvo zanj predlagalo deset mesecev zapora. “Prvo tatvino priznam, druge pa ne. Tistega dne, ko naj bi po obtožbi storil drugo kaznivo dejanje, sem se namreč nahajal drugje, kar bodo lahko potrdile priče,” je Izidor Humek dejal sodniku Igorju Majniku na predobravnavnem naroku. O tem, kakšno kazen bo dobil za vlom k Sarah Durnik in kakšen bo epilog sojenja zaradi vloma v Solkanu, bo znano spomladi.

Očividci so ga prijavili, kako vlamlja

Izidor Humek ni le stari znanec novogoriških policistov, ampak tudi novogoriških okrožnih sodnikov, saj je bil do sedaj že večkrat obsojen.

Nazadnje je vlamljal konec novembra. Očividci so ga prijavili, ko je zadnjo novembrsko nedeljo dopoldne vlamljal v kombi, ki je bil parkiran na Kidričevi ulici v Novi Gorici. Policisti so 42-letnika v bližini prijeli, mu odvzeli prostost in ga odpeljali na policijsko postajo.

Pri njem so našli še zavitek s konopljo in zavitek amfetaminov. V preiskavi so policisti ugotovili, da je 42-letnik nedavno vlomil v tri vozila ter pet hiš v Solkanu in Novi Gorici, od koder je kradel različne predmete. Od tedaj je v priporu v solkanskem zaporu, njegovi vlomilski pohodi pa so tako prekinjeni.

