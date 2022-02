FOTO: Gorel bivalni vikend

2.2.2022 | 18:30

Fotografije: PGD Dolenja Straža

Straža - Zjutraj ob 7.36 je v ulici Na žago v Straži gorel bivalni vikend velikosti 9 x 7 metrov. Požar, v katerem je bilo uničeno celotno strešje, mansarda in del stopnišča, so pogasili gasilci GRC Novo mesto, PGD Dolenja Straža in Vavta vas.

Gasilci so iz objekta odstranili dve plinski jeklenki, razkrili streho, pogasili požar, iz objekta iznesli ožgano pohištvo ter objekt pregledali s termo kamero.

M. K.

