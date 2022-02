Na čelo Elektra Ljubljana Aleksander Zupančič

3.2.2022 | 08:15

Aleksander Zupančič (foto: Pot zdravja)

Ljubljana - Nadzorni svet družbe Elektro Ljubljana je na včerajšnji seji imenoval Aleksandra Zupančiča za predsednika uprave te družbe. Štiriletni mandat bo Zupančič nastopil s 6. februarjem.

Zupančič na čelo Elektra Ljubljana prihaja s položaja vodje kabineta ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Sedi tudi v nadzornem svetu Petrola, med letoma 2011 in 2018 pa je vodil Komunalo Brežice.

Portal Necenzurirano je konec leta 2020 razkril, da je na okrožnem sodišču v Krškem proti Zupančiču zaradi kaznivega dejanja kršenja temeljnih pravic delavcev vložen obtožni predlog, Zupančič pa po navedbah časnika Finance vse obtožbe zavrača. Po njegovih pojasnilih gre za obtožbo enega vodstvenega delavca, ki je prejel odpoved delovnega razmerja iz poslovnega razloga. Inšpekcijski postopki, kot zatrjuje, nepravilnosti v tej zadevi niso odkrili, obravnava pred sodiščem pa zaradi epidemije covida-19 še ni prišla na vrsto.

Elektro Ljubljana je do novembra lani vodil Andrej Ribič, pri njegovi razrešitvi pa so se pojavili očitki o političnem kadrovanju v energetiki. Ribiča so namreč pred razrešitvijo povabili v prostore največje parlamentarne stranke SDS v državnem zboru, kjer mu je sekretar te stranke Borut Dolanc, kot je Ribič povedal medijem, ponudil dogovor o predčasni razrešitvi z mesta predsednika uprave. Ribič dogovora ni sprejel, nato ga je nadzorni svet krivdno razrešil.

Uradno je moral oditi zato, ker je zavlačeval s prodajo deleža Elektra Ljubljana v družbi Gen EL, ki obvladuje polovični delež Gen-I.

Upravo Elektra Ljubljana je od Ribičevega odhoda začasno vodil Marjan Ravnikar.

