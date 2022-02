Gasilci in reševalci do onemoglega; danes brez elektrike

3.2.2022 | 07:00

Minulo noč ob 2.54 so na Kidričevi ulici v Kočevju gasilci PGD Kočevje s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja in s tem omogočili vstop reševalcem NMP Kočevje, ki so oskrbeli onemoglega stanovalca.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA VINICA, na izvodu POLICIJA..AVTOMEHANIK V RAZDELILNI OMARICI PODVAROVANJE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA, na izvodu GRAJSKE NJIVE odklopiš v R.O..

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE1, izvod Proti Božakovo.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI VRH, na izvodu MALI VRH;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KNEŽJA VAS;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENJE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 12. uro na območju TP Podgorica in Ledina vas, med 8. in 14. uro na območju TP Šmarje 3 nizkonapetostno omrežje – Pavkovič, Ošlovnik in med 10. in 14. uro na območju TP Hubajnica, nizkonapetostno omrežje – Mala Hubajnica; ter na območju nadzorništva Mokronog med 7.50 in 14.15 uro na območju TP Vinji vrh Kal, Lontovž in Svinjsko vas.

M. K.