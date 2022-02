Boljši tudi od Hopsov

3.2.2022 | 07:45

Foto: Drago Perko/KK Krka

Polzela - Košarkarji Krke so v 17. krogu lige Nova KBM premagali Hopse Polzelo z 78:74 (25:14, 48:38, 66:52).

* Dvorana Polzela, gledalcev 100, sodniki: Zupančič, Grbić (oba Ljubljana), Smrekar (Nova Gorica).

* Hopsi Polzela: Rizman 5, Pešak 5 (0:2), Besedić 6 (2:2), Glavan 9 (3:4), Vranjkovič 11 (5:6), Bašić 14 (8:8), Vašl 18 (4:5), Goltnik 6 (4:4).

* Krka: French 7 (3:6), Stergar 11, Stipčević 29 (7:9), Špan 2, Kosi 10 (3:4), Stavrov 5, Škedelj 5, Lapornik 9.

* Prosti meti: Hopsi Polzela 26:31, Krka 13:19.

* Met za tri točke: Hopsi Polzela 4:21 (Vašl 2, Rizman, Pešak), Krka 11:28 (Stipčević 6, Lapornik, Stavrov, Škedelj, Kosi, Stergar).

* Osebne napake: Hopsi Polzela 21, Krka 30.

* Pet osebnih: French (37.).

Potem ko je prejšnji teden v derbiju kroga premagala Helios Suns, je Krka v prvi tekmi 17. kroga lige Nova KBM ugnala še Hopse s Polzele. S trinajsto zmago in ob dveh porazih so Novomeščani najuspešnejša ekipa v ligi. Hopsi so na drugi strani doživeli deseti poraz, kar pomeni, da v zadnjih dveh nastopih potrebujejo dve zmagi za napredovanje med prvih pet ekip, ki bodo tekmovanje nadaljevale v ligi za prvaka.

Čeprav je Krka v 27. minuti vodila z 21 točkami razlike (63:42), je morala vse do zadnjih minut garati za načrtovani dve točki. Domači so se namreč sredi zadnje četrtine približali na štiri točke zaostanka (62:66), bližje pa jim do konca ni uspelo priti.

Dvoboj najboljših strelcev lige Nova KBM je dobil Rok Stipčević, ki je dosegel 29 točk (trojke 6:10, 6 podaj). S povprečjem 21,2 točki je zmanjšal zaostanek za Miho Vašlom, ki je z 18 točkami (trojke 2:12) zaostal za svojim povprečjem - 21,3 točke.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Čestitke igralcem za zasluženo zmago. Dali so vse od sebe v tem trenutku. Vodili smo za 16 točk in potem padli v zbranosti ter imeli preveč izgubljenih žog in zgrešenih »zicerjev«. Pri +21 se nam je ponovilo isto, na koncu pa nismo odigrali dveh obramb tako, kot smo se dogovorili in dobili dve trojki. Umetniški vtis ne šteje, ampak le zmaga. Zavedam se, da je težko v tem ritmu tekem. Tudi padec zbranosti je verjetno posledica tega, pa še igrali smo oslabljeni, brez štirih pomembnih igralcev. Nimamo kaj, moramo biti pozitivni in riniti naprej.«

Krkaše v torek čaka tekma s Triglavom. Že danes pa potujejo v Podgorico, kjer bodo v petek, 4. 2., ob 20.00 igrali tekmo AdmiralBet ABA lige s SC Derbyjem.

* Izidi, 17. krog:

- sreda, 2. februar:

Hopsi Polzela - Krka 74:78 (14:25, 38:48, 52:66)

- petek, 4. februar:

18.00 Zlatorog Laško - Rogaška

18.00 Helios Suns - Nutrispoint Ilirija

- sobota, 5. februar:

19.00 Šentjur - ECE Triglav

19.00 Ggd Šenčur - Terme Olimia

* Lestvica:

1. Helios Suns 16 13 3 1310:1138 29

2. Krka 15 13 2 1331:1146 28

3. Ggd Šenčur 16 12 4 1400:1257 28

4. Terme Olimia 15 9 6 1219:1222 24

5. Nutrispoint Ilirija 14 9 5 1152:1064 23

6. Hopsi Polzela 16 6 10 1350:1414 22

7. Rogaška 15 6 9 1147:1194 21

8. Šentjur 16 5 11 1294:1362 21

9. Zlatorog Laško 16 2 14 1155:1395 18

10. ECE Triglav 15 2 13 1083:1249 17

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović