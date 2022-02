Center Šmarjete zaživel tudi s cvetličarno in novimi stanovanji

Nov poslovno-stanovanjski objekt bogati življenje v centru Šmarjete.

Šmarjeta - Občinsko središče postaja vse bolj urejeno. Občina Šmarješke Toplice ureja trg z vso infrastrukturo, obiskovalcem je tam na voljo atraktivna turistična točka, cvičkova fontana, od lani deluje nov Dvorec Gregorčič, na cerkvenem zvoniku so uredili razgledno točko, v bližnji prihodnosti bo novo namembnost dobila tudi Moletova štala, kjer načrtujejo kavarno, slaščičarno in prostore za Društvo podeželskih žena Šmarjeta ter javni zavod.

Zagnana je občina, a tudi nekateri domačini. Med njimi je Toni Bobič, ki je pred časom postavil novo poslovno stanovanjsko gradnjo, ki že služi svojemu namenu: v spodnjih prostorih je zaživela cvetličarna Neža – gre za lokalno cvetličarno, ki se je iz Šmarjeških Toplice preselila v novejše in večje prostore - v nadstropju in v mansardi pa so štiri stanovanja. Prav vsa so namenjena dolgoročnemu najemu in ne turističnemu, vsa je investitor že oddal in bodo kmalu zasedena. Kot pove, je bilo zanimanje zelo veliko in stavba je zaživela še bolje od pričakovanj.

Toni Bobič

Toni Bobič razloži, da je na parceli, ko jo je podedoval po očetu, prej stala starejša hiša ter manjša stavba, v kateri je bila nekoč mesnica.

»Ker stavba ni bila primerna za obnovo, sem se odločil, da zgradim novo. Ideja je dozorevala že v očetovi glavi, jaz pa sem dokončal začeto. Glede na bližino toplic, dobre prometne povezave in lokacije se mi je zdelo primerno, da se podam v tako investicijo,« pravi Bobič, zadovoljen, da se je naložba izkazala za smiselno. Najbolj pa je vesel, da so domačini cvetličarno in sploh stavbo lepo sprejeli.

Da gre za pomembno pridobitev, ki prispeva k urejeni podobi centra Šmarjete, meni tudi župan občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar, ki take ideje domačinov le pozdravlja.

