Obnova Ceste na ribnik v Brestanici v naslednjo fazo

3.2.2022 | 10:30

Cesta na ribnik (fotografije: Občina Krško)

Lovska cesta

Krško - Prva faza obnove Ceste na ribnik skozi naselje Gorica, ki je obsegala razširitev ceste vključno z večnamensko potjo, je v zaključni fazi, sporočajo s krške občine. Zaključila naj bi se konec aprila, hkrati pa je že izdelana projektna dokumentacija za naslednji dve fazi, od naselja Gorica do novega mostu v Stolovniku ter od novega mostu do ribnikov. V KS Brestanica bo Mestna občina Krško sicer letos začela s pripravo projektne dokumentacije za obnovo Lovske ceste na grad, v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo pa bo pristopila k ureditvi prehoda za pešce na državni cesti pri brestaniškem gasilskem domu.

Časovnica



Cesta na ribnik bo v treh fazah obnovljena in razširjena z večnamensko potjo ob levi strani cestišča vse do konca leta 2023. Za 2. fazo obnove od naselja Gorica do novega mostu v Stolovniku trenutno poteka urejanje lastniških razmerij in pa priprava razpisne dokumentacije za izbor izvajalca. Dela na gradbišču naj bi se začela v tem letu, v naslednjem letu pa še dela 3. faze od novega mostu v Stolovniku do ribnikov.

Obnova Lovske ceste proti gradu v dolžini 400 metrov

Trenutno je v izdelavi tudi projektna dokumentacija in urejanje lastništva za obnovo in širitev Lovske ceste od odcepa s Šolsko cesto proti gradu Rajhenburg v dolžini 400 metrov, vključno z ureditvijo pločnika in javne razsvetljave.

Ureditev prehoda za pešce pri gasilskem domu

Mestna občina Krško in Direkcija RS za infrastrukturo bosta še v tem letu uredili prehod za pešce na državni cesti skozi Brestanico pri gasilskem domu. Podpisali sta sofinancerski sporazum, sredstva so zagotovljena, v spomladanskih mesecih pa bo izveden razpis za izvajalca, še sporočajo iz občine Krško.

M. K.

