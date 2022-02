FOTO: Zagorelo zaradi neustrezne izolacije, škode za 40 tisočakov

3.2.2022 | 12:00

Ogenj je povsem opustošil bivalni vikend.

Tako pa se je ogenj zjutraj videl s ceste (foto: PGD Dolenja Straža)

Policisti na številki 113 so v minulem dnevu sprejeli 194 klicev, od tega je bilo 48 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

V Straži zagorela hiša

Včeraj okoli pol osme ure zjutraj je regijski center za obveščanje obvestilo policijo o požaru stanovanjske hiše v Straži. Gasilci iz GRC Novo mesto, PGD Straža in PGD Vavta vas so uspeli, kot smo že poročali tudi ob fotografijah, požar omejiti in pogasiti, policisti iz Dolenjskih Toplic pa so ob pomoči forenzičnega strokovnjaka novomeške policijske uprave opravili ogled.

Po prvih ugotovitvah so zagorele lesene stene objekta, skozi katere je bila horizontalno napeljana dimniška cev od notranjega kamina. Kot kaže, med dimnikom in lesenimi stenami ni bilo ustrezne izolacije, zaradi vročine se je vžgal leseni opaž, ogenj pa razširil na ostrešje.

Poškodovan ni bil nihče, je pa nastala materialna škoda okoli štirideset tisoč evrov.

Natočil gorivo, odpeljal in se skril

Na bencinskem servisu na Čatežu ob Savi so ponoči, okoli pol druge ure (3.2.2022) neznanci v osebni avtomobil natočili za 80 litrov dizelskega goriva, nato pa se odpeljali brez plačila. Policisti so srebrnega megana iskali na širšem območju Brežic, naposled pa izsledili v Kerinovem Grmu. Ko bodo opravili razgovor z voznikom, ki se je pred policisti skril, bodo napisali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja tatvine.

Iz avtobusov kradli akumulatorje

V noči na sredo so neznanci iz parkiranih avtobusov na Ljubljanski cesti v Novem mestu odnesli petnajst akumulatorjev. Po prvih ugotovitvah ogleda so pri tem poškodovali osem avtobusov in skupaj lastnikom povzročili za skoraj pet tisoč evrov škode.

Vlomili v hišo in gradbeni zabojnik

Šentjernejski policisti so včeraj nekaj po poldnevu opravili ogled vloma v hišo na Goriški gori. Tam so neznanci izkoristili krajšo dopoldansko odsotnost lastnikov, vlomili v hišo, pregledali prostore ter odnesli nekaj denarja in nakita. Škode je za okoli tisoč evrov.

Na Jakčevi v Novem mestu pa so ponoči vlomili v gradbeni zabojnik in odnesli udarno kladivo ter motorno žago. Podjetju so povzročili za okoli sto evrov škode.

Zaradi kurjenja kazenska ovadba; zaradi vročine popokala stekla najbližjega objekta

Policisti in gasilci so zvečer, nekaj po sedmi uri, zaradi kurjenja posredovali v Ostrogu. Tam so kurili odpadne elektromotorje, pri tem pa je ogenj ušel izpod nadzora, se razširil, tako da so zaradi vročine popokala stekla najbližjega objekta. Ogenj so gasilci pogasili, policisti pa bodo o nedovoljenem kurjenju obvestili inšpekcijske službe. Zbirajo tudi obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

V prometni nesreči lažje poškodovan kolesar

Dopoldne je na Ljubljanski cesti v Novem mestu 70-letni voznik osebnega avtomobila neprevidno zapeljal v križišče in pri tem izsilil prednost 51-letnemu kolesarju. Po trku je kolesar padel in se pri tem lažje poškodoval. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili, vozniku osebnega avtomobila pa so napisali plačilni nalog.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so dopoldne v bližini Slovenske vasi prijeli enajst državljanov Afganistana, ki so državno mejo prestopili na nezakonit način. Postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.