Število aktivnih primerov okužb se je zvišalo za 6549

3.2.2022 | 11:10

Foto: Bobo

V sredo so ob 8702 PCR-testih in 120.515 hitrih antigenskih testih potrdili 16.654 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 193.086 primerov aktivnih okužb.

Število aktivnih primerov okužb se je v sredo v primerjavi z dnem prej zvišalo za 6549.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 15.111, je v primerjavi s predhodnim dnem višje za 374. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 9161, kar je 310 več kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.261.366 ljudi, polno cepljenih pa je 1.211.665 oseb.

Današnji podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo zjutraj hospitaliziranih 918 covidnih bolnikov (včeraj 928), od katerih jih je 126 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 130). 18 bolnikov je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 63 covidnih bolnikov (včeraj 62), od tega osem na intenzivni terapiji. 13 so jih sprejeli in 9 odpustili, trije so žal umrli.

V SB Brežice imajo 20 covidnih bolnikov, včeraj 23. Tri so namreč odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 301, Kočevje 121, Trebnje 109, Ribnica 96, Sodražica 64, Črnomelj 60, Metlika 57, Šentjernej 36, Žužemberk 35, Mokronog Trebelno 29, Dolenjske Toplice in Škocjan 28, Straža 27, Šmarješke Toplice 26, Mirna 23, Šentrupert 21

Posavje - Krško 181, Sevnica 168, Brežice 133, Radeče 36, Kostanjevica na Krki 13, Bistrica ob Sotli 10

M. K.