Ponovljeno sojenje Borutu Turku - Za zdaj brez javnosti

3.2.2022 | 14:15

Tako kot drugo se je tudi tretje sojenje Borutu Turku začelo brez prisotnosti javnosti. (foto: M. Ž.)

Tretje sojenje se je le začelo – Sodnica zaradi preprečevanja širjenja okužb do konca februarja izključila javnost

Na Okrožnem sodišču v Novem mestu se je prejšnji četrtek le začela glavna obravnava v ponovljenem, tokrat že tretjem sojenju 34-letnemu Borutu Turku, ki ga obtožnica bremeni umora 27-letne partnerke Romane Muhič februarja leta 2020 na Potoku. Sicer bi se morala začeti že teden dni prej, a je sodnica mag. Romana Rački Strmole, ki je že tretja v tem postopku, tik pred začetkom prejela obvestilo iz ljubljanskih zaporov, da zaradi epidemije v zaporu nimajo dovolj paznikov, da bi lahko Turka pripeljali na sodišče.

Glavna obravnava se je pred petčlanskim senatom tokrat le začela; nanjo so povabili kar nekaj prič, a je sodnica na podlagi odredbe predsednika Vrhovnega sodišča zaradi preprečitve hitrega širjenja covida-19, varovanja zdravja in življenja ljudi ter zagotovitve dela sodišča javnost iz glavne obravnave za zdaj do konca februarja izključila. S tem sta se strinjala tožilstvo in Turkov zagovornik; obramba je namreč to predlagala že na začetku drugega sojenja novembra lani, kar je predsednica takratnega senata, sodnica Natalija Picek Kink, tudi sprejela.

Podrobneje v današnji novi, tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Ž.