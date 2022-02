Umor pri Sevnici: 41-letnica že dolgo žrtev svojega partnerja; na CSD družino poznali

3.2.2022 | 12:40

Matjaž Štern danes pred PP Sevnica (foto: PP Sevnica)

Kraj zločina (foto: DL; P. P.)

Sevnica - Na policijski postaji v Sevnici so danes javnosti posredovali nekaj več informacij o torkovem umor v zaselku Lisce pri Razborju. Pred novinarje je stopil pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto Matjaž Štern.

Povedal je, da se je v torek popoldne, okoli osemnajste ure, na policijski postaji v Sevnici zglasil 47-letni moški s šestimi mladoletnimi otroki, in policistom povedal, da njegova žena leži doma mrtva.

''Iz pogovora so razbrali sumljive okoliščine,'' je dejal Štern, zato so na kraj nemudoma odšli policisti in ekipa nujne medicinske pomoči z zdravnikom zdravstvenega doma Sevnica. Pomoč žal ni bila več potrebna, našli so truplo 41-letne ženske.

Zdravnik je potrdil smrt, pri pregledu trupla pa so našli sledove nasilja. Zaradi suma umora so se v delo vključili strokovnjaki sektorja kriminalistične policije, ogled kraja pa je vodila dežurna preiskovalna sodnica v spremstvu dežurne okrožne državne tožilke. Policisti in kriminalisti so pozno v noč zbirali obvestila in preverjali okoliščine dogodka.

Na podlagi odredbe preiskovalne sodnice je bila včeraj na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani opravljena sodna obdukcija, pri kateri so našli stare in sveže sledove nasilja. Poškodbe, ki so nastale v torek, so bile tako hude, da je zaradi njih v popoldanskih urah, nekaj ur pred prijavo, umrla.

Osumljeni M. G. je še vedno v pridržanju in bo po zaključeni preiskavi s kazensko ovadbo priveden pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Krškem. Policisti so ga, kot smo že poročali, v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Kriminalisti bodo osumljenega ovadili za kaznivo dejanje umora na posebno grozovit način. Zanj je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.

Za šest mladoletnih otrok je poskrbel Center za socialno delo.

''Prav zaradi varovanje interesa mladoletnih otrok je naše obvestilo za javnost bolj skopo in več podrobnosti in okoliščin, ki so privedle do tega tragičnega dogodka, ne moremo razkrivati,'' je danes zaključil Matjaž Štern.

Dodano ob 16.00:

Na omenjeni dogodek so se odzvali v Centru za socialno delo Posavje, kjer so zapisali, da je center za otroke poskrbel takoj po obvestilu policije. Namestili so jih v varno okolje, kjer imajo ves čas na voljo pomoč in podporo.

Kot so dodali, so družino poznali. S prijavo o nasilju v družini sicer niso bili seznanjeni. So pa bili konec leta 2020 seznanjeni, da je oče otrok prijavil nasilje tretje osebe nad svojo ženo. S pokojno žrtvijo so imeli vrsto pogovorov. Seznanili so jo tudi z možnostmi ukrepanja in varnega umika za njo in otroke, če bi to potrebovala. Staršema so ponudili pomoč pri vzgoji in oskrbi otrok ter pri urejanju medsebojnih odnosov. Sodelovali so tudi z vsemi pristojnimi službami, so še zapisali.

M. K.