FOTO: Štiri prometne, trije poškodovani

3.2.2022 | 18:40

Selo pri Dobovi, prometna nesreča (vse tri fotografije PGD Krško)

Danes ob 8.48 sta na cesti Šentjernej - Dolnja Prekopa, pri odcepu za naselje Gruča, občina Šentjernej, trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri oskrbi poškodovane osebe, ki je bila odpeljana na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 14.32 je na Lokvah pri Črnomelju vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, na vozilu odklopili akumulator, usmerjali promet do prihoda policije ter oskrbeli poškodovano voznico in jo predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj.

Ob 8.26 sta v kraju Selo pri Dobovi, na relaciji Brežice - Bizeljsko, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, usmerjali promet do prihoda policistov, z absorbenti posuli razlite motorne tekočine in počistili cestišče. V prometni nesreči ni poškodovanih.

Ob 9.55 se je v Kotu pri Ribnici, občina Ribnica, v prometni nesreči osebnega vozila poškodovala ena oseba. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj, odklopili akumulator, s tehničnim posegom iznesli ponesrečeno osebo ter posuli absorbent po izteklih motornih tekočinah.

