Mestni občini Krško se obeta gradnja novega doma za starejše

4.2.2022 | 12:15

V DSO Krško je nekaj več kot 200 stanovalcev. (foto: dsokrsko.si) Nov dom naj bi zgradili v Stari vasi.

Krško/Ribnica - V Mestni občini Krško naj bi do konca leta 2023 dobili dodatne zmogljivosti za oskrbo starejših. Poleg Doma starejših občanov Krško, ki zmore oskrbo nekaj več kot 200 stanovalcev, naj bi v Stari vasi zgradili nov dom zasebnega avstrijskega upravljavca SeneCura. Ministrstvo za delo mu je za krško območje, kot smo poročali, podelilo koncesijo za 120 postelj.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Domu starejših občanov Ljubljana Šentvid, ki ga upravlja SeneCura, na zadnjem razpisu koncesij za opravljanje storitev institucionalnega varstva podelilo koncesijo za 120 razpisanih mest v Krškem.

Gre za novogradnjo doma za starejše z 10 samostojnimi enotami, razdeljenimi v šest bivalnih in štiri enote za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji. Vsaka enota bo imela največ 12 oskrbovancev, je pojasnila poslovna direktorica SeneCure za Slovenijo Sanda M. Gavranovič.

SeneCura namerava krško naložbo izpeljati sama. Končanje projekta je skladno z razpisnimi pogoji predvideno konec leta 2023. Za samo gradnjo, opremo in pridobitev operativnih dovoljenj sicer predvidevajo 18 mesecev. Predhodno morajo zagotoviti gradbeno dovoljenje, pri čemer pa so odvisni od trajanja upravnih postopkov, je opozorila poslovna direktorica.

V Krškem načrtujejo približno 60 delovnih mest. Prednost pri zaposlovanju, ki bo upoštevalo slovenska merila, nameravajo dati Krčanom in okoličanom. Dom v Stari vasi bo predvidoma štirinadstropen. Enote bodo razporejene tako, da bo v primeru izbruha epidemije možno vzpostaviti njihovo avtonomno delovanje.

V domu so predvideni skupna jedilnica oz. večnamenski prostor, terasa, urejen vrt in prostor za duhovno oskrbo. Neposredno povezavo do zelenih površin načrtujejo tudi za enoto za stanovalce z demenco in sorodna stanja, ob zelenih površinah za stanovalce z demenco pa še prireditveno ploščad in skupni vrt za stanovalce, obiskovalce in druge.

SeneCura sicer v Sloveniji že upravlja domove za starejše občane v Mariboru, Vojniku, Radencih in v Občini Hoče-Slivnica. Tik pred odprtjem je njen dom za starejše v Žireh, nova domova gradijo v Komendi in Pivki. Do konca leta bodo začeli priprave za začetek novogradenj v Šentjerneju, Mislinji in Rušah, za katere so koncesije prejeli lani, je še dodala M. Gavranovičeva.

Na krški občini so navedli, da se z namero SeneCure strinjajo, kar so potrdili tudi v izjavi ob omenjenem razpisu. Za občino je namreč pomembno, da ima lokalno dovolj zmogljivosti institucionalnega varstva v domovih za starejše, starostniki pa imajo tako več izbire, so pojasnili.

Občina zaradi tega ne bo imela dodatnih finančnih obremenitev, saj je koncesijo podelilo ministrstvo za delo, ki je sicer ustanovitelj in financer Doma starejših občanov Krško. Krška občina je tudi skladno z zakonodajo in na pobudo SeneCure že začela priprave za spremembo prostorskega akta za območje Stare vasi, kjer na bi zgradili novi dom.

Za dodatne postelje v Ribnici na novem razpisu

V jugovzhodnem delu države se je sicer na razpisu ministrstva za dodatnih 12 razpisnih mest potegovalo tudi podjetje Rive, ki upravlja dom starejših v Ribnici.

Na razpisu ni uspelo. Kot so pojasnili v podjetju, so v ribniškem domu, ki ima koncesijo za nekaj manj kot 150 mest, načrtovali vzpostavitev varovanega oddelka. Ocenili so, da ta zavrnitev za ribniški dom ne pomeni bistvenih sprememb, in dodali, da se nameravajo prijaviti na morebitni novi razpis.

