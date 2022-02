Akcija na Smrečnikovi - onemogel si ni mogel pomagati sam

4.2.2022 | 07:00

Včeraj ob 18.30 so v Smrečnikovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto ob prisotnosti policije odprli vrata stanovanja v večstanovanjskem objektu, v katerem je bila onemogla oseba. Na kraju so jo oskrbeli in prenesli iz objekta ter predali v oskrbo Reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so jo odpeljali v bolnišnico.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE 2, na izvodu TRIBUČE LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

-od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIGLANCA GRADAC, izvod 2. Gradac;

-od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNOVEC, TP BOČKA 2;

-od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNACE, TP GOR. SUHOR.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOBUSNA POSTAJA NM, izvod 2. POLNILNA POSTAJA LEKARNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 9.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČ VRH 1, TP GRČ VRH 2, TP DOL. GLOBODOL, TP GOR. GLOBODOL in TP SRED. GLOBODOL;

-od 8.00 do 8.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS PRI DOBRNIČU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 7.50 in 14.15 prekinjena dobava električne energije na območju TP Vinji vrh Kal, Lontovž in Svinjsko vas.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.