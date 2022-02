Vrtčevski otroci iz Dobove konec februarja v nove prostore

Igrišče pri vrtcu v Dobovi (vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: Občina Brežice)

Pogled na igralnico z izhodom na teraso

Terase pri vrtcu

Dobova - Novi pet oddelčni vrtec pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča v Dobovi je že opremljen, trenutno potekajo prve meritve, pripravlja se tudi dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja, sporočajo iz brežiške občine. V nove prostore nizkoenergijskega objekta se bo selilo 82 otrok, ki so v času gradnje novega vrtca uporabljali prostore v šoli. Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 1,6 milijona evrov. Občina Brežice je za vrtec pridobila odobrena sredstva sofinanciranja v višini milijona evrov (sredstva EKO sklada v višini 249.000 evrov in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 829.000 evrov).

Vrtec ima pet oddelkov, od tega so tri igralnice (ena za starostno skupino 1 do 3 let, ena za kombinirani oddelek, ena za starostno skupino od 3 do 6 let) v pritličju, dodatni dve (obe za starostno skupino 3 do 6 let) sta v nadstropju. Med oba glavna vhoda v vrtec je umeščen osrednji igralni prostor, ki je namenjen tudi športnim dejavnostim otrok. Orientiranost prostorov je zasnovana tako, da omogoča čim večjo izrabo sončnega obsevanja v prehodnem in zimskem obdobju; vse igralnice in osrednji igralni prostor se odpirajo proti jugu. Za zaščito pred prekomernim obsevanjem v letnem času so zagotovljeni ustrezna zunanja senčila.

Najprej rušenje, nato gradnja

Novogradnja objekta vrtca je obsegala rušitev obstoječega objekta, izgradnjo novega objekta, izgradnjo opornega zidu ter izgradnjo stopnišča do spodnjih igrišč in parkirnih prostorov, kar omogoča, da lahko obiskovalci športne dvorane preko pasaže med športno dvorano in vrtcem dostopajo direktno do športne dvorane.

