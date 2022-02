Letos Novo mesto brez častnega občana

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto letos ne bo dobila novega častnega občana, tako Josip Broz Tito, Božidar Jakac, Edvard Kardelj in Leon Štukelj, ki so bili prvi častni občani Novega mesta, ter vsi, ki so jim sledili, ne bodo dobili dobili nove družbe, bodo pa ob občinskem prazniku 7. aprila, tako so odločili novomeški občinski svetniki na sinočnji seji, podelili tri nagrade Mestne občine Novo mesto, eno Trdinovo nagrado in en grb mestne občine Novo mesto.

Potrditev predlogov Komisije za priznanja in nagrade je bila tako rekoč osrednja točka sinočnje seje novomeškega občinskega sveta. Komisija je dobila pet predlogov za nagrado Mestne občine Novo mesto, dva predloga za Trdinovo nagrado in tri predloge za Grb Mestne občine Novo mesto. Občinskemu svetu, ki je njene predloge tudi soglasno in brez razprave potrdil, pa je za nagrado Mestne občine Novo mesto predlagala Draga Vovka za pomembnejše trajne uspehe na glasbenem področju ter prispevek k prepoznavnosti Novega mesta, Andreja Gregorčiča za dolgoletno predano delo na področju prostovoljstva ter razvoja posameznih društev in Marijo Rus za dolgoletno nesebično delo na področju prostovoljstva. Trdinovo nagrado bo dobil akademski slikar in glasbenik Uroš Weinberger za pomembne trajne uspehe na področju likovne umetnosti, grb Mestne občine Novo mesto pa nekdanji novomeški župan in spiritus agens Kulturnega društva Severina Šalija Franci Koncilija. Nagrade in priznanje bodo podelili aprila na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku.

Poslovni plan Komunale

Poleg tega so svetniki sinoči obravnavali poslovni plan Komunale Novo mesto za leto 2022, ob katerem je direktor Komunale Bojan Kekec napovedal, da letošnji poslovni izid ne bo tako dober, kot je bil lanski, obenem pa je obljubil, da višjih stroškov zaradi povišanja cen energentov občani na položnicah ne bodo občutili, saj bodo poiskali rešitve drugje. Če bi omenjene stroške zaračunali občanom, bi bili zneski na položnicah za dva do tri evra višji. Poleg tega je Kekec svetnikom pojasnil sistem ugotavljanja smiselnosti oziroma ekonomske upravičenosti naložb v zmanjšanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju. Obstaja namreč točka, do katere je posodabljanje vodovodnega sistem zaradi zmanjševanja vodnih izgub še ekonomsko upravičeno, in od katere naprej naložbe presegajo prihranke.

Ustanoviteljica po novem država

Občinski svet je prejel tudi sklep o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto in Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, ki se po odloku državnega zbora o preoblikovanju v javni zavod tako iz občine prenesejo na novega ustanovitelja, Republiko Slovenijo, ki bo tudi prevzela financiranje obeh javnih zavodov.

Kozinova zidanica

Spremembo je doživel tudi sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, v katerem je zdaj zapisana tudi Kozinova zidanica na Trški gori, ki jo je lani občina odkupila, po obnovi pa bo zidanica, v kateri je skladatelj Marjan Kozina ustvaril številna svoja dela, služila kot prostor za izvajanje glasbenih in drugih kulturno-umetniških vsebin, izobraževalnih vsebin in delavnic s področja glasbene umetnosti ter za potrebe umetniških rezidenc in protokolarnih dogodkov. Poleg Kozinove zidanice so na spisku objektov javne infrastrukture na področju kulture že Kulturni center Janeza Trdine, Anton Podbevšek Teater, Knjižnica Mirana Jarca, Dolenjski muzej z Jakčevim domom in Narodni dom.

