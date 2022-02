Posredovali specialci - streljal proti ljudem in grozil tudi policistom

Danes je v okolici Novega mesta posredovala Specialna enota slovenske policije. Nekaj minut po deveti uri dopoldne so namreč policisti na številki 113 prejeli klic, da je moški grozil in streljal proti ljudem na območju Zbur. Ob zbiranju obvestil o dogodku ter preverjanju okoliščin je moški v hiši (kasneje so ugotovili, da gre za 85-letnika, ki tam stanuje), zagrozil tudi policistom.

Zaradi suma, da je moški oborožen in nevaren, so policisti zavarovali širše območje okoli hiše ter preprečili dostop. Poleg novomeških policistov in kriminalistov so sodelovali še policisti z dronom, ki so pomagali spremljati dogajanje okoli hiše in nadzorovati območje.

Policisti Specialne enote Policije so nekaj pred trinajsto uro vstopili v hišo in moškega, s katerim so bili v stiku tudi policijski pogajalci, prijeli. Pred tem je iz hiše odvrgel pištolo in se mirno predal. Kasneje so ugotovili, da naj bi šlo za plašilno pištolo, v imitaciji prave pištole.

Komisija sektorja kriminalistične policije opravlja ogled kraja, o dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec.

Tatvine lesa

Ob cesti na relaciji od Sovinka do Stranske vasi so imeli oškodovanci od konca januarja zloženih približno sedem kubikov hrastovih hlodov. Ko so včeraj dopoldne prišli po njih, da bi jih odpeljali v prodajo, so ugotovili, da jih je nekdo odpeljal pred njimi. Oškodovani so za okoli tri tisoč evrov.

Podobno se je zgodilo lastniku gozda iz Župelevca. Iz gozda v Dobravi so mu odpeljali tri hrastova drevesa in povzročili za okoli šest tisoč evrov škode.



Pobirali baker

Na Malem Banu so šentjernejski policist opravili ogled tatvine – lastnik lesene ute, ki je bila pokrita z nekaj desetletji staro bakreno streho, je ugotovil, da so mu od konca januarja bakreno streho (šlo naj bi za sedem kvadratnih metrov bakra) potrgali in odnesli. S tem so mu verjetno naredili za okoli petsto evrov škode.

Iz zidanice v Drganjih selih pa so v zadnjih dveh dneh pobrali približno trinajst metrov bakrenih žlebov in lastnikom povzročili za okoli štiristo evrov škode.

Mejne zadeve in tujci



Brežiški policisti, ki varujejo državno mejo, so v Brezju pri Veliki Dolini včeraj ob pol desetih prijeli tričlansko družino iz Maroka, ki je mejo prestopila na nedovoljen način.

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje iz Brežic so skupaj z brežiškimi policisti v Rigoncah prijeli enajst državljanov Afganistana, ki so državno mejo prestopili na nedovoljen način.

