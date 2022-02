FOTO: Tanjo iskali tudi v Krki. Neuspešno

Na bregu Krke na novomeški Loki so bili dopoldne gasilci, policisti in potapljači.

Pri iskanju pogrešane so si pomagali tudi z dronom.

Vse fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): M. Žnidaršič

Danes dopoldne so na reki Krki, ob Zupančičevem sprehajališču v Novem mestu, potapljači podvodne reševalne službe Novo mesto, gasilci GRC Novo mesto in policisti skupaj z reševalnimi psi iskali pogrešano Tanjo Kofol iz Ljubljane. Pomagali so si tudi z dronom, vendar pogrešane niso našli.

Kot smo poročali, svojci 29-letno Tanjo pogrešajo že od 11. januarja. Njen telefonski signal je bil zaznan 18.1. v Žužemberku, zadnja lokacija pa v Straži pri Novem mestu. Prvega februarja so njen citroen C3 metalno modre barve z goriško registrsko tablico GO RK-427 našli pred trgovino Spar v novomeškem Bršljinu.

Zapeljal s ceste

Ob 13.21 je med naseljema Mali Slatnik in Veliki Slatnik, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, odklopili akumulator, s tehničnim posegom iz vozila rešili osebo in ji nudili pomoč do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so jo pripeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasilci odpirali avto

Ob 9.20 so posredovali gasilci PGD Sevnica na Metnem vrhu v občini Sevnica, kjer so s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Bili so brez elektrike

Ob 13.35 je prišlo do izpada daljnovoda Senovo v občini Krško, kjer je bilo prve pol ure brez električne energije 1439 odjemalcev, naslednji dve uri pa 85 odjemalcev. Dežurni Elektra Celje so napako odpravili ob 15.35 uri.

