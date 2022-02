Glavni modni trendi zima 2022: Jih imate v svoji garderobi?

5.2.2022 | 11:30

Če je nekaj, kar lahko danes cenimo, je to, da se je moda že drugo sezono zapored na novo osmislila. V kontekstu svetovne pandemije je industrija postala ustvarjalna in drzna. Mnoge modne hiše so že pred časom predstavile svoje kolekcije zima 2022. Oblikovalci so se domislili novih in veliko bolj realističnih pristopov k oblačenju.

Posledično so konfekcijska oblačila neizogibno postala bolj funkcionalna, bolj spoštljiva do spreminjajočega se sveta in jih je lažje nositi. Trenutni trendi so primerni za vsak slog, spol in silhueto. Toda v prvi vrsti je cilj mode, da nas spodbudi k sanjam. Posamezni kosi so polni prazničnega optimizma, da v naše življenje prinesejo nekaj iskric.

Se sprašujete, kateri trendi krojijo modo letošnje zime? Ker je aktualna sezona že v polnem teku, vam predstavljamo nekaj modnih trendov zima 2022, ki jih lahko hitro vnesete v svojo vsakodnevno garderobo.

Smučarski šik

Modni oblikovalci in tudi navadni potrošniki so dobesedno obsedeni s slogom smučarski šik. V trendu so prešita oblačila in udobni kombinezoni, parke, napihnjene jakne in celo maskirna pokrivala balaklave. Vse kose zimskih oblačil v tem slogu so v modi na novo interpretirali in jim dodali urban pridih. V sodobnem mestu moda prinaša zaščito pred mrazom, a tudi udobje in izvirnost.

Vzorci in barve

Včasih je šlo za živalski potisk, zdaj pa je tu geometrijski vzorec z veliko barv. Moda kaže svoj okus mešanja in sestavljanja, rezanja in šivanja različnih tkanin in usnja. To bo všeč vsem ljubiteljem divjih barv in vzorcev.

Med nakupovanjem niste zelo drzni ter imate raje bolj zmerne vzorce in barve? V tem primeru začnite z majhnim. Na primer s toplim parom izvirnih nogavic z geometrijskim vzorcem.

Pleteni kosi

Udobni puloverji so večni in predstavljajo stalen kos vsake zimske garderobe. Ali poznate koga, ki v svoji omari nima vsaj enega puloverja ali jope? Mi prav gotovo ne.

Najboljša stvar pri pleteninah je, da jih lahko kombinirate z resnično čimerkoli. S kavbojkami, maksi in mini krili, oblekami ali pajkicami. Lahko jih celo nosite samostojno kot obleko.

Čeprav so ti najpomembnejši, pa velja omeniti tudi druge trende zima 2022. Na prvem mestu je barva leta, tj. vijolično modra. Vendar pa je tu tudi umetno krzno, kovinske barve, ki vnesejo sijaj v naše črno-belo življenje, enobarvna prečiščena oblačila v slogu 60-ih ali umetno usnje. Kateri so vaši najljubši zimski trendi?

Oglasno sporočilo