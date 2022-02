DSO Trebnje: Okužbe imajo pod nadzorom; do konca leta dnevni center

5.2.2022 | 17:00

Dnevni center DSO Trebnje dobiva svojo podobo. Zdaj je na vrsti urejanje notranjih prostorov. (foto: DSO Trebnje)

Trebnje - V DSO Trebnje nekaj stanovalcev okuženih s koronavirusom – Virus pred novim letom vdrl tudi v enoto v Šmarjeti – Dnevni center naj bi odprli konec leta – Nadgradnja doma je nujno potrebna

V Domu starejših občanov (DSO) Trebnje se trudijo, da bi bilo bivanje njihovih stanovalcev v času povečanega števila okužb s koronavirusom in drugimi virozami čim bolj varno in prijetno. Direktorica doma Petra Kušar Stojakovič je sporočila, da so zaradi okužb nedavno preventivno vzpostavili rdečo, sivo in belo cono, saj so imeli na začetku tega tedna pet pozitivnih primerov, vsi pa bolezen prebolevajo brez hujših zapletov in se počutijo dobro.

»Zaposleni si prizadevamo, da se s pridobljenim znanjem čim hitreje prilagajamo spremembam ter upoštevamo vse ukrepe za preprečevanje in širjenje okužbe. Skladno z vsemi veljavnimi ukrepi vlade, priporočili ministrstva za zdravje in usmeritvami NIJZ izvajamo še dodatne varnostne ukrepe. Zaposlene, tudi cepljene in prebolele, redno testiramo, uporabljamo zaščitne maske tipa FFP2, se med seboj ne družimo, upoštevamo zadostno medosebno razdaljo med malico in drugo,« poudarja direktorica doma in dodaja, da je večina stanovalcev in zaposlenih cepljenih s tretjim odmerkom cepiva.

Virus je že pred časom vdrl tudi v njihovo dislocirano enoto v Šmarjeti. »V zadnji dneh lanskega decembra smo tam zabeležili okužbo s koronavirusom pri stanovalcih in zaposlenih. Okuženi stanovalci so imeli blage bolezenske znake in so se dobro počutili. Nameščeni so bili v rdečo cono, ki smo jo pred dvema tednoma zaprli,« pravi Kušar Stojakovičeva. Razmere so v Trebnjem in v Šmarjeti za zdaj pod nadzorom.

DNEVNI CENTER NAJ BI ODPRLI KONEC LETA

DSO Trebnje je lani aprila začel graditi dnevni center, gradbeno-obrtniškima dela je izbrani izvajalec končal, zdaj jih čakajo še zunanja zaključna dela in ureditev notranjih prostorov. Dnevni center bo po besedah direktorice zagotavljal osnovno oskrbo, ki zajema dnevno bivanje in organizirano prehrano, nudil pa bo tudi dodatno in socialno oskrbo ter varstvo. Čas dnevnega varstva bo prilagojen potrebam posameznika.

Dnevni center bo vrata predvidoma odprl konec leta, zainteresirani uporabniki pa lahko vloge že oddajo osebno, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov njihove socialne službe.

Podrobneje v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

Rok Nose