Po odličnem začetku velik padec v igri; slovo Gibbsa

5.2.2022 | 08:35

Foto: SC Derby

Podgorica - Košarkarji Krke so v 19. krogu lige Aba izgubili s Studentskim centrom s 76:86 (32:16, 48:42, 54:64).

* Dvorana Morača, gledalcev 1150, sodniki: Obrknežević, Stefanović, Ćalić (vsi Srbija).

* Studentski centar: Neal 24 (7:8), Magee 20 (7:7), Ivanović 1 (1:2), Slavković 1 (1:2), Hadžibegović 4, Starovlah 6, Baćović 6 (1:1), Edwards 6 (2:2), Kamenjaš 18 (4:9).

* Krka: French 2, Stergar 6 (2:3), Stipčević 11, Špan 8, Kosi 8, Škedelj 9, L. Lapornik 11 (2:2), M. Lapornik 7 (1:2), Macura 14 (0:1).

* Prosti meti: Studentski centar 23:31, Krka 5:8.

* Met za tri točke: Studentski centar 7:21 (Neal 3, Magee 3, Baćović), Krka 11:35 (Stipčević 3, L. Lapornik 3, M. Lapornik 2, Špan 2, Škedelj).

* Osebne napake: Studentski centar 16, Krka 26.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so podaljšali niz porazov v ligi Aba na enajst tekem. V Podgorici so izgubili proti ekipi, ki so jo zadnjo premagali 30. oktobra lani. Studentski centar je bil boljši s 86:76.

Krka, ki z izkupičkom 3-14 skupaj s Splitom zaseda zadnje mesto na razpredelnici in ji grozi izpad iz elitne lige Aba, ima do konca še devet tekem, ključne pa bodo verjetno že kar naslednje tri. Najprej bo doma gostila Cibono in Split, nato pa jo čaka gostovanje pri Borcu.

Krkaši, ki so v Podgorico odšli brez poškodovanih Adonisa Thomasa in Jakova Stipaničeva, ter T. J. Gibbsa, s katerim smo se sporazumno razšli, so začeli v petorki Rok Stipčević, Luka Lapornik, Leon Stergar, Jan Kosi in Hasahn French.

Novomeščani so prikazali dva obraza, odličnega v prvih dvanajstih minutah, v katerih so dosegli 36 točk in vodili z dvajsetimi točkami prednosti (36:16), ter katastrofalnega v naslednjih dvajsetih, ko so domači z delnim izidom 53:18 prišli do prednosti 69:54, ki so jo uspešno ohranili do konca. Tretjo četrtino so Črnogorci dobili kar z 22:6.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke. »Čestitke fantom za pristop, za energijo, za željo, za borbenost. Odlično smo začeli tekmo, tako v napadu kot v obrambi. Pri +20 smo prehitro izgubili prednost in prišli le na +10, razlog pa so bili določeni dosojeni prekrški in izgubljene žoge. V zadnjim minuti prvega polčasa smo spet izgubili dve žogi in na koncu polčasa vodili le za 6 točk. Drugi polčas smo začeli premehko, nezbrano, hitro smo prišli do negotove tekme. Imeli smo veliko izdelanih metov, še posebej za tri točke, ki pa jih naši najboljši strelci niso zadeli. Na koncu smo se z borbenostjo se vrnili, a nam je za kaj več zmanjkalo in zbranosti in moči in časa. Največja težava je bila, da smo imeli 17 zgubljenih žog, da je nasprotnik metal 23 prostih metov več, vsi glavni igralci pa so imeli težave z osebnimi napakami. Verjeten razlog je tudi ta, da je bila to naša tretja tekma v petih dneh, vse tekme pa so za nas bile pomembne. Vmes je bila še pot do Podgorice, na kateri smo se skušali regenerirati. Fantje so utrujeni, bili smo praktično brez treningov v zadnjih 14 dneh. Macura, Lapornik in Stavrov so nekaj časa manjkali, brez Thomasa smo še sedaj. Jaz sem še vedno pozitiven. Skozi tekme bomo morali reševati naše napake in pozitivno gledati naprej.«

Andrej Žakelj, trener CS Derbyja: »Zelo pomembna zmaga. Zelo slabo smo odprli tekmo, bili smo v krču, neprepoznavni. Ko smo se sprostili, nam je igra stekla in začeli smo početi tisto, za kar smo se dogovorili. Na koncu smo zasluženo zmagali.«

Krkaši, ki torej v ABA ligi ostajajo pri treh zmagah ob 14 porazih, bodo v naslednjem krogu v petek, 11. 2., gostili zagrebško Cibono. Še prej jih v torek, 8. 2., čaka gostovanje v Ligi Nova KBM pri Triglavu.

STA; M. K.

