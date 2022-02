FOTO: Šentjernejskim Slavčkom čestital Nejc Gazvoda

5.2.2022 | 10:00

Skupinsko priznanje Slavček za kulturnike iz Orehovice - za uspešno sodelovanje na mnogih šolskih in drugih javnih prireditvah

Nejc Gazvoda

Domačin Bort Ross in Nomadi

Šentjernej - Naj kriči srce je bil naslov sinočnje slavnostne akademije, ki sta jo šentjernejska občina in osnovna šola pripravila v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Podelili so priznanja in plakete Slavček, slavnostni govornik pa je bil priznan slovenski pisatelj, filmski in gledališki režiser ter scenarist Nejc Gazvoda, po rodu Novomeščan.

Vesel je bil, da so ga Šentjernejčani povabili. V zanimivem in iskrivem govoru je poudaril, da je bilo zlasti mladim zdaj, v dveh letih epidemije, veliko vzeto, kar nikoli ne bodo dobili nazaj in jim je to treba na nek način vrniti.

Mladim med epidemijo veliko vzeto

»Kajti hrepenenje po mladosti je univerzalno in jasno je, da je tako zaradi neponovljivosti obdobja. Vsa obdobja v življenju so zanimiva, a mladost zagotovo najbolj. Mladim so bile odvzete valete, začetki študija in vse, kar spada zraven, vse prve ljubezni, razočaranja, naključna srečanja in neskončna druženja. Nekateri so zakorakali v tretje leto pošastnega učenja na daljavo in čas je, da se nehamo pretvarjati, da so otroci trdoživi in se jim to ne pozna. Seveda se jim pozna. Vse se jim pozna. Takrat so najmehkejši. Gre za vse male človeške stvari, ki so bile zadnji dve leti odrinjene na stran. Vse to bomo mi, malo manj mladi in starejši dobili nazaj. Ampak otroški in mladostniški vsakdan ni nadomestljiv in starejša generacija jim mora to nekako vrniti. Nimam še ideje, kako, bi pa želel, da to postane del javnega diskurza, da se nikdar več tako ne zanemari mladih,« je poudaril Gazvoda.

»Kultura sončna stran življenja«

Šentjernejski župan Jože Simončič

Zbrane je z različnim razmišljanjem o kulturi nagovoril tudi šentjernejski župan Jože Simončič in dejal, da nam je kulturni praznik lahko v razmislek, saj nas kultura opomni in izzove k odgovorom na vprašanja: ali kultura, ki jo gojimo, posameznika in družbo plemeniti; ali kulturo umeščamo v vzgojo, izobraževanje, družbeno in osebno življenje? Kultura namreč pomeni obdelovati, gojiti, vzgajati. Spomnil je še, da nas umetnost nagovarja, da ni bistvo življenja v presežku imetja, temveč v kakovosti življenje.

»Kulturo sam razumem kot sončno stran, ki daje materialnemu in duhovnemu življenju bistvo in okus, ju usklajuje in povezuje,« je poudaril in spomnil tudi na kulturo dialoga v današnjem svetu, za kar se moramo truditi vsi.

Šola je ob tej priložnosti prejela tudi naziv "kulturna šola" (več v posebnem prispevku).

Čestitke Slavčkom in mentorjem

Kaja Cvelbar, predsednica strokovne žirije Slavček

Otroška folklorna skupina Šentlora OŠ Šentjernej

Šentjernejska šola že preko četrt stoletja vsako drugo leto ob kulturnem prazniku podeljuje priznanja in plakete Slavček kot najvišje priznanje učencem šole za vidne dosežke na področju književne, likovne, glasbene in igralske ustvarjalnosti. Predsednica strokovne žirije je bila učiteljica slovenščine Kaja Cvelbar, ki se zaveda, kako je kultura mladim lahko vrednota in bogastvo vsakdanjega življenja. Sploh zdaj v času epidemije, ki je življenje kar nekako zaustavila.

»Naši učenci so vseeno našli način, kako se izraziti. Nastala so številna likovna, literarna dela, kulturniki so zaplesali na prostem, pevski zbor je kljub maskam povezal glasove v celoto. Umetniška beseda je tako našla svoj prostor. Ljudje potrebujemo kulturo, saj nas ta povezuje, dviguje in ohranja življenjsko vedrino,« je dejala v nagovoru in poudarila, da sta OŠ Šentjernej in žirija vesela in ponosna, da imajo letos veliko število prejemnikov priznanj, za katerimi seveda stojijo tudi dobri mentorji, »ki usmerjajo in pomagajo Slavčkom leteti …«.

Zahvala je šla tako Maji Miklavž Sintič, Barbari Kukman, Darji Kovačič, Luciji Kuntarič, Mojci Kruh in Katji Hodnik, ki znajo prepoznati potencial mladih in jim pomagati narediti prve korake v svet kulture.

Pevci, recitatorji, plesalci …

Recitatorska skupina OŠ Šentjernej

Dve od mladih likovnic, prejemnic skupinskega priznanja Slavček

Voditeljica Petra Rep Bunetič

Glasbenika Mirjam Šolar na violini in Peter Kaiser na violončelu

Šentjernejski šolarji so res obetavni na mnogih kulturnih področjih. To dokazujejo tudi letošnji »slavčki«.

Skupinsko priznanje Slavček za vsestransko kulturno udejstvovanje na šoli so prvič prejeli: kulturniki iz Orehovice za uspešno sodelovanje na mnogih šolskih in drugih javnih prireditvah – odlikuje jih posebna energija, srčnost in pripadnost šoli, svoje znanje pa so redno in zavzeto pridobivali pri Malih kulturnikih, Orffovem krožku in Otroškem pevskem zboru Orehovica; otroška folklorna skupina Šentlora za ustvarjalnost na področju folklore, saj je s svojim osemletnim odkrivanjem in ohranjanjem ljudskega izročila, ljubeznijo do poustvarjanja ljudske pesmi, plesa in iger prepričala mnoge poslušalce in tudi strokovno javnost. V zadnjem obdobju izstopa njihovo sodelovanje na spletnem koncertu ob državnem prazniku Daleč od oči, blizu srca ter Stoji učilna zidana ob jubileju šole; večletne članice recitacijskega krožka: Ema Selak, Nina Cvelbar, Eva Bevc, Iva Beguš in Zoja Jurečič za interpretiranje poezije na šolskih in javnih prireeditvah ter za vsestransko kulturno udejstvovanje na šoli; učenke Lucija Golobič, Lana Hudoklin, Tjaša Jurečič in Zoja Špilar za večletno ustvarjanje na likovnem področju - njihova dela so bila vsa leta šolanja na ogled javnosti v kulturnem centru, na šoli in spletnih straneh šole.

Posamična priznanja Slavček so prejeli: Ema Zagorc za ustvarjalnost na literarnem in likovnem področju; Tara Novoselac za ustvarjalnost na likovnem področju in vsestransko kulturno udejstvovanje na šoli; Jan Penca za ustvarjalnost na področju folklore, saj je plesalec in igralec folklorne skupine Šentlora, pa tudi desna roka mentorice kot tehnični delavec; Dženita Mešić za ustvarjalnost na likovnem, folklornem in gledališkem področju.

Akademijo ob slovenskem kulturnem prazniku so oblikovali številni nastopajoči: MPZ OŠ Šentjernej, otroški pevski zbor Podružnične šole Orehovica, otroška folklorna skupina Šentlora OŠ Šentjernej, mladinska gledališka skupina DiLeo, recitatorji šole, plesalke Plesne skupine Harlekin, Bort Ross in Nomadi ter glasbenika Mirjam Šolar na violini in Peter Kaiser na violončelu.

Besedilo in foto: L. Markelj

