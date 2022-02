Občina Brežice z najvišjim letnim proračunom v svoji zgodovini

5.2.2022 | 09:15

Seja OS Brežice (foto: Občina Brežice)

Brežice - Brežiški svetniki so na četrtkovi redni seji dokončno potrdili predloga občinskih proračunov za letos in prihodnje leto. Kot je ocenil župan Ivan Molan, je letošnji proračun v skupnem znesku 43,8 milijona evrov najvišji v zgodovini te posavske občine. Tako visok pa je zaradi višjih povprečnine, skupnega zneska naložb in zagotovljenih sofinanciranj.

V Občini Brežice bodo sicer za naložbe letos namenili 24,5 milijonov evrov oz. približno 56 odstotkov občinskega proračuna, leta 2023 pa 15,3 milijona evrov oz. 45 odstotkov proračuna.

Proračuna Občine Brežice za leti 2022 in 2023 sta sicer naložbeno naravnana, hkrati pa zagotavljata denar različne programe in oblike pomoči, je še dejal Molan.

Po občinskih podatkih so letos zvišali denarno podporo podjetništvu in kmetijstvu, za desetino pa znesek, ki ga namenjajo krajevnim skupnostim. Za projekte participativnega proračuna so za vsako leto v proračunu namenili po 200.000 evrov.

Nova proračuna prinašata tudi novosti oz. sredstva za sofinanciranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav in za novogradnje, pri katerih ni možnosti priklopa na kanalizacijsko omrežje. Za prihodnje leto pa so predvideli sredstva za nakup stanovanj za povečanje fonda občinskih stanovanj. Zagotovili so tudi denar za prenovo brežiškega atletskega stadiona in njeno nadaljevanje v prihodnjem letu.

Občina bo sicer letos in prihodnje leto nadaljevala naložbe, za katere je zagotovila evropsko in državno denarno podporo. Gre za naložbe, pri katerih sodeluje z Direkcijo RS za infrastrukturo in ministrstvom za obrambo.

Navedli so projekte hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli, gradnjo kolesarskih povezav Brežice-Krška vas-Čatež ob Savi in kolesarsko povezavo Brežice-Dobova. Potem nadaljevanje gradnje pločnika Kalin-Obrežje, gradnjo pločnika Podgračeno in pločnika Ribnica ob prenovi državne ceste, prenovo mosta v Borštu in prenovo lokalne ceste Cerklje-Črešnjice.

Občina bo nadaljevala prenovo brežiškega vodovodnega stolpa in začela urejanje tamkajšnjega paviljona. Med večjimi projekti so še urejanje različnih vodovodov, kanalizacija v Krški vasi, gradnja krožišča na Černelčevi ulici in priprava projektne dokumentacije za ureditev izvenivojskega križanja Brezina.

Občina te dni končuje projekta gradnje novih vrtcev v Dobovi in Artičah. Med drugim bo nadaljevala z dozidavo artiške šole, v vseh krajevnih skupnostih bo nadaljevala urejanje javne infrastrukture. Vlagala bo tudi v večnamenske domove, v primarno zdravstvo in športno infrastrukturo. Med drugim bo uredila javno pralnico in dnevni center za starejše občane, so še zapisali na brežiški občini.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan Župan Ivan Molan