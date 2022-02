VIDEO: Ob kulturnem prazniku Župančičeve diplome

5.2.2022 | 13:40

Ana Marija Blažič, vodja Tamburašev KUD Oton Župančič Vinica Mojca Mravinec, direktorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan Trgovčić, predsednik KUD Dobreč Dragatuš Marko Simčič in črnomaljski župan Andrej Kavšek

S slavnostno besedo je zbrane nagovorila Anja Panjan Trgovčić.

Vokalna skupina Gallina (vse foto: M. L.)

Črnomelj - Na včerajšnji črnomaljski občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jo je v Kulturnem domu Črnomelj organizirala črnomaljska območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti, so podelili Župančičeve diplome za leto 2021 (video posnetek prireditve si lahko ogledate spodaj pod tekstom).

Prejeli so jih Ana Marija Blažič za književno ustvarjanje in delo v kulturi, raziskovalno delo in prostovoljstvo; Tamburaši KUD Oton Župančič Vinica za osvojeno zlato plaketo na 40. festivalu tamburašev in mandolinistov Slovenije in za promocijo tamburaštva; Knjižnica Črnomelj za široko kulturno-izobraževalno delovanje in za 60-letnico delovanja in Tamburaški orkester KUD Dobreč Dragatuš za uspehe. Med temi še posebej omenjajo nastop na novosadskem festivalu Tamburica fest, kjer do ga razglasili za najboljši tamburaški orkester na svetu. Temu nazivu je med drugim dodal še naslov najboljši tamburaški orkester v Sloveniji, ki ga je osvojil na 40. srečanju tamburašev in mandolinistov Slovenije.

Na prireditvi sta govorila črnomaljski župan Andrej Kavšek in slavnostna govornica direktorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan Trgovčić.

Z nastopi v kulturnem sporedu so prireditev popestrili vokalna skupina Gallina z umetniško vodjo Ano Erčulj, Eva Starašinič, Lev Kavčič in Iva Kapele iz Osnovne šole Loka Črnomelj pod mentorstvom Maje Kunič in Katja Kapele.

M. L.

