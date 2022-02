Včeraj testirali 120.000 ljudi, potrdili pa skoraj 12.000 okužb

5.2.2022 | 12:00

Foto: Bobo

Število novookuženih je bilo včeraj podobno tistemu v četrtek. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil, da je bilo včeraj potrjenih 11.680 novih primerov okužbe s sars-cov-2, za peščico več kot v četrtek (11.656). So pa opravili precej več testov, in sicer 4030 PCR testov in 115.994 hitrih antigenskih testov (v četrtek 3808 PCR testov in 103.514 hitrih testov). Kaj to pomeni? Odgovora ni na dlani, saj je kakršna koli primerjava s preteklimi tedni, kot opozarjamo že nekaj dni, zdaj nemogoča.

Pri NIJZ sicer ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 197.304 prebivalcev.

Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnem prej zvišalo za 2335.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 14.004, je v primerjavi s predhodnim dnem nižje za 377. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 9361, kar je 110 več kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 sta po podatkih NIJZ cepljena 1.261.902 človeka, polno cepljenih pa je 1.213.275 ljudi.

Današnji podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo zjutraj hospitaliziranih 746 covidnih bolnikov (včeraj 779), od katerih jih je 133 potrebovalo intenzivno nego (tako kot včeraj). Kar 25 bolnikov pa je umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 80 covidnih bolnikov, od tega osem na intenzivni terapiji; 39 jih je z vodilno diagnozo covida. Dva so sprejeli in jih pet odpustili, dva sta žal umrla.

V SB Brežice imajo 21 covidnih bolnikov, tako kot včeraj (8 z vodilno diagnozo covida). Štiri so sprejeli, dva odpustili, dva sta žal umrla.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 267, Črnomelj 102, Kočevje 80, Trebnje 78, Ribnica 53, Šentjernej 43, Metlika 40, Mokronog Trebelno 33, Žužemberk in Mirna Peč 31, Dolenjske Toplice 29, Semič in Šmarješke Toplice 25, Škocjan 20, Straža 19, Šentrupert 16

Posavje - Krško 160, Brežice 147, Sevnica 109, Radeče 23, Kostanjevica na Krki 10, Bistrica ob Sotli 9

M. K.