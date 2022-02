Bomba uničena, skoraj pa bi bila tudi peč

5.2.2022 | 18:50

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes dopoldne ob 10.42 je v naselju Ostrog, občina Šentjernej, občanka našla neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS gorenjske in ljubljanske regije sta ročno bombo Mills angleške izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne odstranila in na kraju varno uničila.

Povišan pritisk v peči

Včeraj ob 17.45 so v Mrzlavi vasi, občina Brežice, posredovali gasilci PGD Sobenja vas in Cerina, kjer se je v peči stanovanjskega objekta močno povišal pritisk. Gasilci so zaradi dima prezračili kurilnico, znižali pritisk in pogasili ogenj v peči.

M. K.