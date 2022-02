Prometna varnost: Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju lani 17 odstotkov več nesreč

6.2.2022 | 09:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL; PUNM)

Novo mesto - Tudi policisti policijske uprave Novo mesto so se v četrtek pridružili vseslovenski akciji na področju varnosti cestnega prometa v maratonu merjenja hitrosti. Pri tem so ugotovili 164 kršitev hitrosti, izdali 51 plačilnih nalogov in 13 mandatnih kazni. V 96 primerih so udeležencem v prometu izrekli opozorilo. Veliko večino prekoračitev hitrosti (80%) so izmerili v naseljih.

Statistika leta 2021

Policisti so lani na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto obravnavali 1267 prometnih nesreč oz. 17 odstotkov več kot predlani, ko so jih zabeležili 1078. Od skupnega števila prometnih nesreč so lani obravnavali devet nesreč s smrtnim izidom, 436 nesreč s telesnimi poškodbami in 822 z gmotno škodo. Pri vseh teh so presegli število predlanskih.

Število nesreč s smrtnim izidom so glede na leto prej lani presegli za tri, prometnih nesreč s telesnimi poškodbami je bilo 13 odstotkov več kot predlani, število prometnih nesreč z gmotno škodo pa je zraslo za petino, so navedli na PU Novo mesto.

V lanskih nesrečah je umrlo 10 udeležencev, medtem ko jih je leta 2020 umrlo devet. Huje se je poškodovalo 36 odstotkov več udeležencev in lažje 23 odstotkov več kot predlani.

V lanskih prometnih nesrečah je bilo udeleženih 156 alkoholiziranih povzročiteljev oz. dobrih 12 odstotkov več kot predlani. Alkoholizirani povzročitelji so imeli lani in predlani v povprečju 1,41 grama alkohola v kilogramu krvi.

Policisti so zaradi suma vožnje pod vplivom mamil lani odredili 92 strokovnih pregledov, medtem ko so jih leto prej 122. Pri tem je osem udeležencev lani odklonilo pregled, leta 2020 jih je to storilo 10. Lani je bilo pozitivnih 33 tovrstnih analiz in predlani 63.

Na območju PU Novo mesto so policisti lani ugotovili 11.210 kršitev omejitve hitrosti vožnje oz. 12 odstotkov več kot predlani. Kršitev pri pripenjanju z varnostnim pasom so lani obravnavali 7844 oz. tri odstotke teh več kot v enakem obdobju predlani.

V vseh prometnih nesrečah lani so policisti PU Novo mesto ugotovili 51.355 kršitev oz. dobrih 37 odstotkov več kot predlani. Pri ugotovljenih kršitvah so izdali 17.493 plačilnih nalogov, medtem ko so jih leto prej 21.244. Obdolžilnih predlogov je bilo lani 1197 in predlani 1538. Število odločb v hitrem postopku je lani doseglo 1191 in predlani 836. Lani so izdali tudi 24.715 opozoril, predlani je bilo teh 4630.

Pri postopkih obravnave prekrškov so lani odredili 44.459 preizkusov z alkoskopom in pri teh glede na predlani zabeležili 31-odstotno rast. Odredili so 170 strokovnih pregledov glede uporabe mamil, teh je bilo sicer predlani 200.

Na strokovni pregled zaradi alkoholiziranosti so lani poslali 92 udeležencev prometnih nesreč in predlani 80. Lani so zasegli 339 vozil in leto prej 454. Začasno prepoved nadaljevanja vožnje brez odvzema vozniškega dovoljenja so izrekli 104 voznikom, predlani je bilo takih 119.

Odvzem vozniškega dovoljenja in izredno prepoved nadaljevanja vožnje so lani izrekli 434 voznikom, teh je bilo predlani 414. Do streznitve so lani in predlani pridržali enako število oz. 37 udeležencev prometnih nesreč, so še navedli na PU Novo mesto.

STA; M. K.