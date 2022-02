Nekatere je sram prositi za pomoč, spet drugi izkoristijo čisto vse

Na OZRK Novo mesto se trudijo pomagati ljudem v stiski. Na sliki: socialna delavka na RK Maja Gorenc Šulc in sekretarka Barbara Ozimek.

Novo mesto - Dve leti trajajoča epidemija koronavirusne bolezni je v marsikateri družini povzročila slabše materialno stanje ali celo socialno ogroženost, v zadnjem obdobju pa gospodinjstva bremenijo še višje cene pogonskih goriv, elektrike in plina, pa tudi hrane.

Večjih stroškov nekateri kljub raznim pomočem, ki jih je država nudila s protikoronskimi ukrepi in ki jih bo tudi zdaj, z enkratnim solidarnostnim dodatkom, energetskimi vavčarji, itd., ne zmorejo več in brez pomoči ne gre.

Položnice z računi za ogrevanje so se mnogim v tem času zelo podražile, in energetski vavčarji bodo prišli prav. A bo to dovolj?

Med prosilci za pomoč pa so tudi razlike – nekatere je sram in sploh ne pomislijo, da bi jim kdo lahko pomagal, na drugi strani pa so takšni, ki izkoristijo čiste vse mogoče pomoči.

Med prve sodijo pretežno starejši, ki jim niti ne pomagajo toliko denarno kot z nasveti.

Pozorni zlasti na starejše

»Pri njih ugotavljamo, da sploh niso navajeni zaprositi za nič, to je zanje tabu tema, čeprav vidimo, da živijo v zelo slabih razmerah in skromno. Oni pa ne uveljavljajo niti pravic, ki bi jih pripadale: varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo, enkratno denarno pomoč… Zato jim izpolnjujemo obrazce, jih usmerjamo na prava vrata …. Na takšne smo še posebej pozorni,« pove sekretarka OZ RK Novo mesto Barbara Ozimek.

Simon Dvornik vodi Škofijsko karitas Novo mesto.

Simon Dvornik, generalni tajnik Škofijske Karitas Novo mesto, razmišlja, da je treba ljudem res položiti na srce, da ni nič slabega oddati prošnjo za pomoč. »Kajti mnogi rečejo, da ni potrebno, da pomoč bolj potrebuje kdo drug … Ni res. Osvoboditi se je potrebno takšnega načina razmišljanja. To, da si priden in urejen, ne sme biti kazen, da ne smeš dobiti pomoči. Ljudje smo družbena bitja - vsak dnevno kaj potrebuje od drugega. Velikokrat je splet okoliščin tak, da se moraš nasloniti na drugega in sramu tu ne sme biti!« meni.

Nekaterim pomoč način preživetja

Prehrambeni paketi so vse bolj iskani. Na sliki dolgoletni prostovoljec Jože Štular pri pripravi paketov na OZRK Novo mesto.

Kot opažajo na OZRK Novo mesto, pa obstajajo družine, ki so res navajene izkoristiti čisto vse mogoče oblike pomoči in teh ni tako malo. »Že za enkratno denarno socialno pomoč zaprosijo na vseh naslovih: pri nas, na karitas, na občini in državi. Vse skupaj lahko znese tudi do 1.500 evrov na leto. Problem je, ker taka praksa postaja nekaj utečenega, kar pa po naše ni ravno spodbuda za lastno dejavnost,« pove Ozimkova.

Največkrat gre za mlajše družine, ki so osvojile tak način preživetja. »Da je nekdo že nekje dobil denarno pomoč, pa se skoraj ne ve - podatki so zasebni in varovani, mi tega ne moremo izvedeti. Ko jih vprašamo, pa redko kdo pove po pravici,« pove Ozimkova.

