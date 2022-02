Vdrli k obolelemu v kopalnico; trčila v vinjenega pešca

6.2.2022 | 18:40

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 22.10 so so v naselju Jelše, občina Krško, gasilci PGE Krško na prošnjo reševalcev s tehničnim posegom odprli vrata kopalnice, v kateri se je nahajala obolela oseba. Reševalcev NMP Krško so občana ustrezno oskrbeli in ga pustili v domači oskrbi.

Ni se prepričala, če lahko prehiteva

Včeraj, okoli 11.30, je v Dolenji vasi pri Kočevju prometno nesrečo povzročila voznica osebnega vozila, ki je začela prehitevati vozilo pred seboj, medtem ko je drugo vozilo že prehitevalo njo. Sopotnica v vozilu je bila lažje poškodovana. Zoper povzročiteljico so policisti uvedli prekrškovni postopek.

Trčila v vinjenega pešca

V petek okoli 20. ure je na glavni cesti med Ribnico in Kočevjem v Stari cerkvi prišlo do prometne nesreče, kjer je voznica osebnega vozila trčila v pešca, ki je nenadoma stopil pred vozilo izven prehoda za pešce. Pešec, ki je bil vidno pod vplivom alkohola, se je v nesreči lažje poškodoval. Zoper povzročitelja so policisti uvedli prekrškovni postopek.

Požar v naravi

Danes ob 17.42 sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini 600 kvadratnih metrov.

