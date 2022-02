Manj okužb kot prejšnjo soboto; zaradi akutne okužbe dihal v bolnišnicah rekordno število otrok

6.2.2022 | 11:10

Ocene o trenutnih epidemioloških razmerah so v teh dneh nehvaležne, a naj bi po navedbah pristojnih že dosegli vrh tega vala.

V soboto so ob 1748 PCR-testih in 77.178 hitrih antigenskih testih potrdili 7458 okužb z novim koronavirusom, občutno manj kot prejšnjo soboto. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 190.596 primerov aktivnih okužb, kar je 6708 primerov manj kot dan prej. Za 912 potrjenih primerov se je znižalo tudi sedemdnevno povprečje.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 13.092, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa 9043, kar je 318 manj kot dan prej.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) cepljenih 1.261.946 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.213.414.

Je pa, kot kaže, v teh dneh v slovenskih bolnišnicah zaradi akutne okužbe dihal pristalo veliko malčkov. "V zadnjem (poročanem) tednu rekordno število hospitalizacij v starostni skupini 0-4 let (20 otrok). Gre samo za hospitalizirane zaradi resne akutne okužbe dihal (SARI) in ne zaradi ostalih posledic COVID-19. Aktivna populacija in starostniki daleč od rekorda," je na Twitteju včeraj navedel soustanovitelj Sledilnika za Covid-19 Luka Renko.

Današnji podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo zjutraj hospitaliziranih 767 covidnih bolnikov (včeraj 746), od katerih jih je 135 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 133). 14 bolnikov je umrlo.

V SB Novo mesto imajo danes 82 covidnih bolnikov, včeraj 80, od tega devet na intenzivni terapiji; 42 jih je z vodilno diagnozo covida. Osem so jih sprejeli in jih pet odpustili, dva sta žal umrla.

V SB Brežice imajo 22 covidnih bolnikov, včeraj 21 (10 jih je z vodilno diagnozo covida). Enega so sprejeli.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 196, Črnomelj 91, Kočevje 67, Trebnje 50, Ribnica 35, Metlika 24, Žužemberk in Šentjernej 20, Dolenjske Toplice in Mokronog Trebelno 18, Škocjan 17, Šmarješke Toplice 16, Mirna 14, Straža in Šentrupert 13, Sodražica 10

Posavje - Brežice 106, Sevnica 85, Krško 80, Radeče 17, Kostanjevica na Krki 6, Bistrica ob Sotli 4

