Nove pridobitve v Zdravstvenem domu Brežice

7.2.2022 | 10:00

ZD Brežice

Nov avto ...

... hematološki aparat ...

... in prenovljena soba. (foto: ZD Brežice)

Brežice - Zdravstveni dom Brežice je aprila lani sklenil pogodbo za nakup novega osebnega vozila, znamka Volkswagen T-ROC 1.5 TSI Style DSG, za potrebe reševalne službe. Dobili so ga konec lanskega leta. Nekaj manj kot 21 tisočakov je zagotovil Zdravstveni dom sam.

Zavod je prispeval tudi 31 tisočakov za potrebe laboratorijskih preiskav in v oktobru sklenil pogodbo za nakup in vzdrževanje hematološkega aparata.

V decembru in januarju pa so zagotovili še denar za prenovo sobe za osebje notranje organizacijske enote zobozdravstvo. Skupna vrednost gradbeno obrtniških del in nakupa opreme znaša skoraj 14 tisoč evrov.

M. K.