FOTO: Gasili ob Poganški ulici

7.2.2022 | 07:00

Sinoči ob Poganški (foto: PGD Šmihel)

Včeraj ob 18.24 je ob Poganški ulici v Novem mestu gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini 200 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CABLEX;

- od 12:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEREČA VAS izvod 3.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.