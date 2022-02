Odpadki v Naturi 2000 - lepo krožišče, malo naprej pa svinjak

7.2.2022 | 14:00

Ob cesti od krožišča Dobruška vas mimo romskega naselja proti Hudenjam je videti marsikaj: odpadki, plastika, odsluženi avtomobili... (foto: vaščani Hudenj)

Občina Škocjan je dobruškim Romom lani priskrbela 12 kemičnih WC-jev. Menda so jih veseli in jih uporabljajo. (foto: L. M.)

Tudi živali ne manjka: konji, psi..., vse bolj ali manj nenadzorovano. (foto: vaščani Hudenj)

Kup gnoja ob cesti (foto: vaščani Hudenj)

Dobruška vas - Vaščani Hudenj, ki se vsakodnevno vozijo mimo romskega naselja v Dobruški vasi, kjer na dveh hišnih številkah živi že prek tristo Romov, še bolj kot ostali opažajo vse, kar se neprimernega dogaja v naselju in okolici.

A za razliko od mnogih krajanov na Dolenjskem v podobni situaciji niso tiho, ampak sproti opozarjajo na težave in tako marsikaj tudi rešijo še pravi čas.

Nedavno so prijavili nelegalno odlaganje škodljivih odpadkov na zemljiščih, ki spadajo v območje Natura 2000 v neposredni bližini potoka Mlaka in romskega naselja. Za to navlako pa imajo nedvomno glavne zasluge tamkajšnji Romi.

ONESNAŽUJEJO ROMI

»Ni škoda, da imamo lepo krožišče, ki predstavlja vstop v novo občinsko gospodarsko cono, le kakih sto metrov naprej pa tak svinjak?!« pravijo vaščani. Odpadki so zelo različni, predvsem pa škodljivi: veliko je plastike, salonitnih plošč, železa, olja, celo odsluženi avtomobili se najdejo, pa razne smeti in hlevski gnoj. Živali (konji) so kar privezani za zaščitno ograjo ob cesti. V bližini ograje stoji hlev, ki ga še niso pospravili, skratka tudi če se kaj od navlake odstrani, takoj poskrbijo za nove smeti. Te nemalokrat segajo celo na cesto. Romi jih tudi pogosto kurijo.

Vse to je moteče, škodljivo in nedopustno, pravijo vaščani Hudenj, ki se sprašujejo, kako Občina Škocjan dopušča takšno onesnaževanje. Še zlasti, ker se odpadki nahajajo na zemljišču, ki je njena last, druga parcela ob občinski cesti pa je javno dobro.

Gospodarsko cono v neposredni bližini naselja je občina zaradi Romov že na začetku ogradila z mrežo, ter opremila z varnostnimi kamerami, kar gotovo pripomore k varnosti, a je mreža bila že večkrat uničena, tudi kamere razbite.

Vaščani Hudenj pravijo tudi, da večkrat ne dela javna razsvetljava od krožišča do romskega naselja.

L. Markelj

