Zbranih že 12 tisočakov za avto za prevoz starejših

7.2.2022 | 12:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL; R. N.)

Žužemberk - V Občini Žužemberk, kjer so pred slabima letoma vpeljali uslugo brezplačnih prevozov za starejše in ranljive skupine, pri čemer uporabljajo skupno občinsko vozilo, nameravajo to obliko pomoči do poletja celostno urediti. Občina je objavila razpis za nakup ustrezno vzdržljivega avtomobila, zanj pa, kot smo že poročali, zbirajo tudi prostovoljne prispevke.

Za nakup novega vozila, ki bo na voljo zgolj za omenjeni prevoz, so do zdaj zbrali približno 12.000 evrov prostovoljnih prispevkov. Te so prispevali tako podjetja kot tudi občani, več tudi takih, ki takšen prevoz večkrat uporabljajo, je povedal direktor žužemberške občinske uprave Tomaž Hrastar.

Za nakup novega vozila nameravajo sicer odšteti nekaj več kot 32.000 evrov, najmanj polovico stroškov njegovega nakupa pa nameravajo pokriti z zbranimi denarnimi prispevki.

Občina bo po nakupu vozila imela strošek le s plačevanjem goriva in njegovim vzdrževanjem, kar občinskega proračuna po Hrastajrevi oceni ne bo močno obremenilo.

Brezplačni občinski prevozi na Žužemberškem so se sicer do zdaj ustalili in naleteli na dober odziv, pri izvajanju omenjene usluge pa sodeluje tudi vsaj 10 prostovoljnih voznikov.

Novo vozilo bo uradno začelo voziti ob občinskem prazniku julija, je še napovedal Hrastar.

STA; M. K.