V nedeljo 5.512 okužb

3h nazaj Oceni Jožko

Izrael: prof.dr. Hagaj Levin, predsednik izraelskega združenja zdravnikov je najprej pozival na obvezno cepljenje, zapiranje, cepljenje otrok in menil, da je edini način, da se zaustavi epidemija, cepljenje. Pred kratkim je izjavil: ker je omikron tako nalezljiv, so naši napori, da ga preprečimo, brezupni. V oktobru je še prepovedal lete iz raznih držav, kjer so ugotovili pojav omikrona, vendar vse je bilo zaman. Danes omikron prevladuje. Ne bomo ustavili ta val, pravi. Stopnja precepljenosti znaša okoli 90 %. Sedaj so v petem valu. Omikron bo prešel v endemski stadij. Torej od strašne epidemije, prehajajo v endemski stadij z blagimi simptomi. S tem bo pandemija končana. Prof Levin je izjavil, da Izrael mora prenehati razmišljati o valovih in preiti na RAZVIJANJE IMUNSKEGA SISTEMA in odpornosti skupnosti na virus, s tem, da se vlaga v mere javnega zdravja. CEPLJENJE TOREJ NE ZAUSTAVLJA OMIKRONA NITI PREJŠNJIH VARIANT, AMPAK KAKOR DA JIH VZPODBUJA ! Ker bi ta uveljavljeni gospod rad zaščitil svoje ime, navaja torej, da prenehamo razmišljat o valovih ampak da pričnemo razmišljat in izvajat razvijanje imunskega sistema. Tudi pri nas bi bil to že skrajni čas !