Črna kronika vikenda: od obgrizenih psov (in sprtih lastnikov) do zadihanih mladeničev ob neprimerni uri

7.2.2022 | 15:15

Med vikendom so na številki policije 113 sprejeli 527 klicev, od tega je bilo 144 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezano s kriminaliteto in prometno varnostjo, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

Varnostnik trgovine v Trebnjem je v soboto popoldne na izstopu iz trgovine zaradi suma tatvine zadržal 45-letnega moškega in o tem obvestil policiste. 45-letnik je hotel brez plačila odnesti steklenico viskija, a je to torej opazil varnostnik in mu namero preprečil.

V Gomilah so od srede do sobote popoldne neznanci odpeljali starejše modro kolo z motorjem, znamke Tomos, tip A3 Automatic. Lastniku naj bi s tem naredili za okoli štiristo evrov škode.

V Korenitki so storilci v noči na soboto odnesli dva konjska komata z uzdami, ki sta bila obešena pred hlevom. Lastnika so oškodovali za okoli tisoč petsto evrov škode.

V nedeljo popoldne so lastniki ugotovili, da so vlomili v stanovanjsko hiši na Tanči Gori. Storilci so v času med 13. in 22.30 uro prejšnjega dne na silo vstopili v objekt, pregledali prostore in odnesli denar, ki so ga našli. Skupaj s poškodovanimi vrati in okni so povzročili za okoli dva tisoč petsto evrov škode.

Od zadnjih januarskih dni pa do nedelje dopoldne so vlomili tudi v stanovanjsko hiši na Ulici 21. oktobra v Črnomlju. Neznanci so se je lotili v času odsotnosti lastnikov, jo pregledali in izpraznili zamrzovalnik, odnesli pa tudi starejšo harmoniko in prenosnik. Škode je za vsaj tisoč evrov.

Prijeli tri zadihane mladeniče

Črnomaljski policisti so v noči na nedeljo v bližini železniške postaje v Črnomlju izsledili tri mladeniče, stare od 18, 19 in 21 let. Bili so zadihani, policisti pa so v bližini našli večji kolut zvitega bakrenega kabla, ki ga ob takšnih urah v trgovinah ne prodajajo več. Zaradi suma tatvine so kolut kabla zasegli, vse tri pa povabili na policijsko postajo.

Brez vozniškega dovoljenja in zadrogiran

Policisti Specializirane enote za nadzor državne meje iz Brežic so v soboto dopoldne na Mostecu kontrolirali osebni avtomobil, ki ga je vozil 28-letni državljan Švice. Na vozilo so jih opozorili brežiški policisti zaradi sumljive vožnje v bližini mejne črte, kjer občasno prihaja do ilegalnih prestopov državne meje. V vozilu je imel še 21-letnika sopotnika, državljana Nemčije.

Policisti so ugotovili, da 28-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja – kar je pokazal policistom, je bilo očitno ponarejeno, zato so mu osebni avtomobil, Mercedes AMG švicarskih tablic, zasegli. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so izvedli hitri test na droge, ki je bil pozitiven, strokovni pregled pa je odklonil. V postopku so policisti zasegli še nekaj zavitkov z rastlinskimi delci zeleno rjave barve (sum na marihuano) in zavitek prahu bele barve (sum na kokain). V postopek so se vključili še kriminalistki sektorja kriminalistične policije iz Novega mesta.

Prometna varnost; med drugim poškodovana sedemletna peška

Policisti so obravnavali osemnajst prometnih nesreč z materialno škodo ter dve prometni nesreči z lahkimi telesnimi poškodbami.

V petek popoldne se je v prometni nesreči na Malem Slatniku poškodoval sopotnik v osebnem avtomobilu. Po prvih ugotovitvah je 76-letna voznica osebnega avtomobila v ovinku izgubila oblast nad vozilom ter zletela s ceste v drevo. Po prvih ugotovitvah ogleda je hujše posledice nesreče preprečila uporaba varnostnega pasu.

V petek, okoli druge ure popoldne, se je v Kamnem Potoku zgodila prometna nesreča, v kateri se je lažje poškodovala sedemletna peška. Po prvih ugotovitvah ogleda je sedemletnica stopila iz avtobusa, ki je odpeljal naprej, ona pa je prečkala vozišče, ne da bi se prepričala, če je to varno. Vanjo je trčila 52-letna voznica osebnega avtomobila. Peško so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Prisotnosti alkohola policisti niso ugotovili.

Prometni policisti so v petek zjutraj na Telčah ustavili voznika tovornega vozila, ki je prevažal mleko. V postopku so ugotovili, da voznik nima ustrezne kategorije za vožnjo tovornega vozila. Tovornjak z nekaj več kot dva tisoč litri mleka so zasegli – mleko so pred tem prečrpali v drugo vozilo. Za lastnika vozila in voznika so uvedli postopek o prekršku.

Prometni policisti v soboto popoldne na nekdanji cestninski postaji Dob kontrolirali 48-letnega voznika osebnega avtomobila. Najprej so ugotovili, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ko so prebrali rezultate odrejenega preizkusa alkoholiziranosti, pa je slednji pokazal 0,73 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Avto so mu zasegli in zanj uvedli postopek o prekršku.

V nedeljo popoldne so v Trebnjem zasegli osebni avtomobil 18-letniku iz Kočevja, saj je vozil avto brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Javni red in mir - obgrizena psa in sprta lastnika



Policisti so obravnavali petindvajset različnih prekrškov iz področja javnega reda. Od tega je bilo osem kršitve javnega reda in miru na javnem kraju.

V soboto popoldne so v Straži policisti obravnavali ugriz psa. Po prvih ugotovitvah sta se srečali dve skupini sprehajalcev, vsaka je imela svojega psa na povodcu. Med srečanjem sta se psa zagnala drug proti drugemu, ko je eden od lastnikov hotel psa potegniti stran, pa se je strgal še povodec. Na koncu sta bila oba psa malo obgrizena, skupil pa jo je tudi eden od lastnikov psov zaradi ugriza v nogo. Na koncu sta se vodnika psov še sprla, nato pa vsaj na svojem koncu počakala policiste. Policisti še preverjajo okoliščine kršitve zakona o zaščiti živali in zakona o varstvu javnega reda in mira.

Mejne zadeve in tujci

V petek zjutraj so brežiški policisti v mestu prijeli sedem tujcev, domnevnih državljanov Irana, ki so državno mejo prestopili na nedovoljen način.

Črnomaljski policisti so popoldne, nekaj po drugi uri, v Žuničih prijeli tri državljane Pakistana in državljana Indije.

Na Čatežu ob Savi so v soboto popoldne policisti ustavili voznika iz Hrvaške, ki je v avtu prevažal pet državljanov Bangladeša, za katere ni znal točno pojasniti, kako so prestopili mejo. Ker je 18-letni voznik avto vozil brez vozniškega dovoljenja, so mu zasegli avtomobil. Vse skupaj so odpeljali na policijsko postajo, 18-letnika pa so prevzeli kriminalisti novomeške policijske uprave.

