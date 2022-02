Kulturni praznik v znamenju prenove Narodnega doma, tradicionalni koncert bo aprila

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je za osrednji slovenski kulturni praznik pripravila preoblikovan program, prilagojen epidemiološkim ukrepom, tradicionalni koncert simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, ki se običajno odvije na predvečer Prešernovega dne, je zato prestavljen. Glasbeni dogodek bo predvidoma izveden na Glavnem trgu v začetku aprila ob obeležbi praznika Mestne občine Novo mesto, Prešernov dan pa bodo na novomeški občini proslavili z javno predstavitvijo projekta celovite prenove Narodnega doma.

Občane na plakatnih mestih že nagovarja misel znanega kulturnega ustvarjalca Tomaža Koncilije, v sodelovanju z Radiem Slovenija in Združenjem dramskih umetnikov Slovenija pa bodo lahko danes, na praznični dan, sprehajalci po Glavnem trgu prisluhnili 36. recitalu Prešernove poezije. Raznolik program napovedujejo tudi novomeški kulturni zavodi Dolenjski muzej, Zavod Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca in Anton Podbevšek Teater.

Opoldne recital

Mestna občina Novo mesto je za obeleževanje spomina na pesnika Franceta Prešerna občanom namenila misel novomeškega glasbenika in literata Tomaža Koncilije, ki je ob tej priložnosti zapisal »Kultura je umetnost sobivanja v iskanju Resnice, Dobrote in Lepote. Iz njenega objema s Svobodo se rojeva umetnost kot preseganje človekove minljivosti«. Danes pa bo na Glavnem trgu ob 12. uri moč prisluhniti tudi Prešernovi poeziji v izvedbi več deset dramskih igralcev in igralk. V uri in pol dolgem recitalu, katerega zgodovina seže 36 let v preteklost, ko je prireditev nastala kot odgovor zoper namen ustanovitve skupnega kulturnega ministrstva celotne nekdanje države in posledičnega zmanjšanja moči slovenske besede, se bodo recitatorji oglasili iz več lokacij po Sloveniji in s poezijo nagovorili poslušalce.

Obeležbi slovenskega kulturnega praznika se pridružujejo tudi občinski kulturni zavodi. Dolenjski muzej Novo mesto je pripravil dan odprtih vrat z ogledom občasnih in stalnih razstav tudi v Bazi 20 in Jakčevem domu, med obiskom pa bodo za poglobljene strokovne razlage na voljo kustosi in vodnice. Zavod Novo mesto bo ob 17. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine zavrtel slovenski film Ne pozabi dihati, ogled bo brezplačen, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto pa bo preko zaslonov ob 18. uri s spletnim pogovorom z Vinkom Möderndorferjem načela temo o literaturi in filmu ter njunem medsebojnem prepletanju, opravili bodo tudi zaključno podelitev priznanj za uspešno opravljeno bralno značko. V Anton Podbevšek Teatru bodo spomin na slovenskega pesnika obeležili z otroško soarejo France Prešeren in Zdravljica, v kateri bo nastopil Pavle Ravnohrib. Kratko predstavo za najmlajše goste gledališča bodo izvedli trikrat v torek, 22. februarja.

Dan po prazniku, 9. februarja 2022, bo novomeška občina soustvarjalcem kulture z območja Mestne občine Novo mesto in zainteresiranim občanom predstavila projekt načrtovane prenove najstarejšega slovenskega Narodnega doma, s katerim bo Novo mesto ponovno oživilo enega ključnih objektov za razvoj kulturnih dejavnosti.

Tradicionalni koncert simfoničnega orkestra bo Glasbena šola Marjana Kozine priredila 6. aprila, na predvečer občinskega praznika, ko Novomeščani obeležujejo prejem mestnih pravic. Dogodek bo, če bodo to dopuščale razmere, na Glavnem trgu.

