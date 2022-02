FOTO: Spet gorelo ob Poganški ulici; s helikopterjem v UKC

8.2.2022 | 08:30

Včeraj popoldne ob Poganški ulici v Novem mestu (foto: PGD Šmihel)

Včeraj ob 8.50 je posadka s helikopterjem SV z dežurno ekipo HNMP z Brnika na krovu poletela v Kočevje, od koder je prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Dvakrat gorelo

Ob 15.23 sta na Grajski cesti na Otočcu, občina Novo mesto, gorela listje in gozdna podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so pogasili požar na površini okoli 15 kvadratnih metrov.

Ob 16.47 sta v Poganški ulici, občina Novo mesto, gorela suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 600 kvadratnih metrov.

M. K.