FOTO: Priznanja najbolj zaslužnim kulturnikom

8.2.2022 | 09:10

Več fotografij spodaj v fotogaleriji (Luka Rudman)

Brežice - Ob Slovenskem kulturnem prazniku so v Brežicah po dveh letih znova pripravili prireditev na odru Doma kulture in v živo podelili priznanja in odličja Zveze kulturnih društev Brežice. Priznanje je prejela Ana Špiler, članica Mešanega pevskega zbora (MePZ) Viva Brežice. Priznanje je njej in ostalim nagrajencem izročil predsednik zveze Jože Denžič.

Bronasto odličje so podelili Jožetu Petelincu, članu Dobovskih rogistov, ter Sanji Spirić, plesalki, koreografinji in mentorici pri Plesnem društvu Imani. Srebrno odličje so prejeli Mateja Rožman Lubšina, pevka v MePZ Viva, ki tudi sama vodi Vokalno skupino Iris iz Kapel, Igor Vučajnk, ki je član Gasilskega pihalnega orkestra Loče pri Dobovi že več kot četrt stoletja, ter župniku Janezu Žaklju iz Cerkelj ob Krki, ki je kulturnik po duši in srcu. Zlato odličje si je s svojim dolgoletnim igranjem v Tamburaškem orkestru KUD Oton Župančič Artiče prislužila Alja Kovačič. In še eno zlato priznanje je šlo v Artiče, podelili so ga MePZ KUD Oton Župančič.

Zveza kulturnih društev pa je letos podelila tudi dve častni priznanji in sicer Janezu Avšiču, dolgoletnemu pevcu in predsedniku MePZ Brežice, ter Vladu Hotku, ki je v kapelskem zboru prvič zapel kot 17-letni mladenič.

Slavnostni govorec na prireditvi je bil dr. Marko Jesenšek, ki je že več let tesno povezan s Pleteršnikovimi dnevi v Pišecah. Kot jezikoslovec ni mogel mimo tega, da ne bi izpostavil pomen slovenskega jezika. »Kultura sporazumevanja v parlamentu je na najnižji možni točki in daje napačen zgled, da lahko vsak reče vse, pa če je res ali ne. Politika je stvar kulture ... Slovenskega jezika ne smemo zabarantati z angleščino, kar se sedaj dogaja, žal tudi v izobraževalnih ustanovah,« je poudaril Jesenšek in zaključil s Slomškovimi besedami: »Slovenščino skrbno neguj bogu v čast in blagor slovenstva.«

Prisotne na prireditvi je pozdravil tudi župan Ivan Molan, ki je pohvalil vse ljubiteljske kulturnike, da je v zadnjih dveh letih kljub epidemiji kultura v brežiški občini živela in preživela.

J. K.

Galerija