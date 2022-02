Število aktivno okuženih se niža; včeraj čez 11.000 okužb

8.2.2022 | 12:00

Profimedia

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo v Sloveniji včeraj potrdili 11.098 primerov okužbe s sars-cov-2. Opravljenih je bilo 3172 PCR in 121.068 hitrih testov. Pretekli ponedeljek je bilo potrjenih 11.725 primerov okužbe, a takrat še pod "starim" režimom, zato podatki niso primerljivi. Sicer pa je bilo prejšnji ponedeljek opravljenih tudi nekaj več testov, in sicer 15.601 PCR in 126.127 hitrih testov. Po podatkih Sledilnika za covid-19 se je nekoliko, a le za vzorec, znižalo 7-dnevno povprečje potrjenih primerov, znižala pa se je tudi 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev, ki zdaj znaša 8823,3 primera.

Pri NIJZ ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih 186.078 oseb.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 804 "covidnih" bolnikov, od katerih jih je 141 potrebovalo intenzivno nego, a podatki sledilnika za razliko od vladnih podatkov ne vključujejo bolnikov v tako imenovani rdeči coni, temveč samo bolnike na covidnih oddelkih. Po njihovih navedbah je imelo od 804 "covidnih" bolnikov vodilno diagnozo covida-19 555 bolnikov. 19 "covidnih" bolnikov je na žalost umrlo.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 87 covidnih bolnikov, včeraj 85, 46 jih je z vodilno diagnozo covida.17 so jih sprejeli, 10 odpustili, dva sta žal umrla.

V SB Brežice imajo 22 covidnih bolnikov, včeraj 24 (15 jih je z vodilno diagnozo covida).Tri nove so sprejeli in jih pet odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 223, Črnomelj 113, Trebnje 90, Kočevje 82, Metlika 41, Ribnica 32, Straža in Semič 29, Žužemberk in Mirna Peč 25, Šentjernej 24, Šmarješke Toplice 22, Dolenjske Toplice 20, Mirna 18, Škocjan in Mokronog Trebelno 17

Posavje - Brežice 162, Krško 142, Sevnica 113, Radeče 32, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli 6

M. K.