V pretepu več poškodovanih, v avtu okrvavljene palice; v Šmihelu z granitnimi kockami nad vlak

8.2.2022 | 15:30

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči nekaj pred deveto uro so na številki 113 prejeli več klicev o pretepu pri bencinskem servisu v Brežicah in pred trgovskim centrom. Udeleženih naj bi bilo več oseb. Na kraj so napotili brežiške in krške policiste, pomagali so tudi policisti vodniki službenih psov in prometni policisti. Po prvih ugotovitvah ogleda in zbranih obvestilih so bile v pretepu poškodovane tri osebe, enemu oškodovancu pa so razbili avto.

Kot kaže, se je zgodba začela pred trgovskim centrom, kjer so najprej s sekiro poškodovali osebni avtomobil enega od oškodovancev. Nekaj oseb je pobegnilo do bencinskega servisa, kjer so jih dohiteli trije osumljenci ter začeli pretepati s palicami. Pred prihodom policistov so se sicer razbežali, so pa policisti nekaj minut zatem osumljence in vozilo, v katerem so še bile okrvavljene palice, uporabljene v pretepu, izsledili.

Tri osebe so zaradi lažjih poškodb v bolnišnico odpeljali z reševalnim vozilom. Policisti nadaljujejo preiskavo zaradi suma več kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari in ogrožanja z nevarnim predmetom pri pretepu ali prepiru. Osumljenci, ki jih je policija že obravnavala zaradi premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, so stari 15, 16 in 41 let, oškodovanci pa med 14 in 34 let.

Razbili okni na vlaku - v Šmihelu vanju prileteli granitni kocki

V ponedeljek zjutraj, nekaj pred šesto uro, so iz Slovenskih železnic obvestili policiste, da so neznanci poškodovali dve okni na vlaku, ki je vozil iz Metlike proti Ljubljani. Po prvih zbranih obvestilih naj bi v kompozicijo vlaka v Novem mestu, v Šmihelu, prileteli dve granitni kocki in poškodovali dve okni. Vlak je sicer z vožnjo nadaljeval po voznem redu, po vrnitvi pa so poškodovani okni na vlaku zamenjali. V dogodku ni bil poškodovan noben potnik ali uslužbenec železnic. Policisti še preiskujejo vse okoliščine dogodka.

Vlomi in tatvine

V Črnomlju so neznanci v noči na ponedeljek. pred blokom na Železničarski cesti nabrali in odpeljali za štiri samokolnice akacijevih drv, ki so bile tam zložene v priročni drvarnici. Lastniku so naredili za nekaj deset evrov škode.

Krški policisti so opravili ogled kraja tatvine dizelskega goriva iz kmetijskega traktorja. Tam so v noči na ponedeljek iztočili približno stro trideset litrov goriva in naredili lastniku za okoli dvesto evrov škode.

V Stopičah so v zadnjih dneh neznanci izkoristili odsotnost lastnikov in vlomili v stanovanjsko hišo. Novomeški policisti so skupaj s strokovnjaki sektorja kriminalistične policije opravili ogled kraja. Po prvih ugotovitvah so odnesli nekaj gotovine in zlatnino. Skupaj so naredili za okoli tri tisoč evrov škode.

Zjutraj so trebanjski policisti opravili ogled vloma v kombi za prodajo in prevoz pekovskih izdelkov, ki naj bi se zgodil ponoči. Storilci so pregledali kombi in v njem našli denar v premični blagajni – ter ga odnesli. Po prvih informacijah naj bi neprevidna hramba gotovine podjetje stala več kot tri tisoč evrov škode.

Pijan trčil v pešca

V petek, nekaj pred 14. uro, se je na cesti med Krko in Grosupljem zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in pešec. Po do sedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče je prišlo, ker je voznik zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje preblizu robu trčil v pešca, ki je hodil ob robu vozišča. Pri tem se je pešec lažje telesno poškodoval. V postopku je preizkus alkoholiziranosti pri vozniku pokazal 0.79 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka in mu je bil odrejen strokovni pregled.

M. K.