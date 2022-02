V Metliki oblikovalska razstava o sodobni uporabi belokranjske etnološke dediščine

9.2.2022 | 09:30

Belokranjski muzej domuje na metliškem gradu. (foto: arhiv DL)

Avtorica projekta, metliška rojakinja Jožica Brodarič (foto: arhiv DL)

Metlika - V Belokranjskem muzeju v Metliki je do konca leta na ogled razstava Koupa - belokranjska dediščina na sodoben način, nastala po interdisciplinarnem projektu oblikovalke Jožice Brodarič. Pri tem so sodelovali številni slovenski rokodelci, obrtniki in podjetja, ki so oblikovali avtorski koncept sodobne blagovne znamke za dom.

Avtorski koncept temelji na etnološki in kulturni dediščini Bele krajine. Izročilna motivika z belokranjskih vezenin in pisanic pa je prenesena na uporabne sodobne izdelke, od keramike, stekla in porcelana do hišnega tekstila ter pohištva, so pojasnili v Belokranjskem muzeju.

Gre sicer za prizadevanje avtorice projekta Jožice Brodarič, da bi postavila temelje in začrtala razvojne potenciale blagovne znamke Bele krajine Koupa, ki jo je poimenovala z narečnim nazivom za Kolpo.

Razstavljene kolekcije so razdeljene v štiri tematske sklope: Bela krajina, Zlati lan, Pisanice in Jurjevanje. Navezujejo se na najbolj prepoznavne sestavine belokranjske identitete. Z dediščino obogateni predmeti niso zgolj nostalgičen pogled na preteklost, temveč povsem uporabni izdelki.

Nabor izdelkov je obsežen, od namiznega programa do hišnega tekstila in pohištva. Hkrati konceptualna zasnova blagovne znamke Koupa predvideva še nadaljnjo širitev na segment drobnih predmetov in prehrambenih izdelkov.

Avtorica, sicer oblikovalka iz Metlike, je k sodelovanju povabila številna slovenska podjetja, med temi Steklarno Rogaška, Steklarno Hrastnik 1860, Baloh International, Rimik, Pletenine Žalac, Pletenine Pislak in Keramiko Liboje.

"Svoje znanje in spretnosti so prispevali tudi izjemni - in na žalost vse redkejši - belokranjski rokodelci, ki jim gre še posebna zahvala," so še zapisali v Belokranjskem muzeju.

STA; M. K.