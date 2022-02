FOTO: Gorelu v avtu, suhi naravi in dimniku

9.2.2022 | 07:00

Včeraj je gorelo pri Šentjoštu. (foto: PGD Stopiče)

Sinoči ob 19.28 je v ulici Prapreška pot na Otočcu, občina Novo mesto, gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so požar pogasili in vozilo pregledali. Na kraju so bili prisotni policisti.

Ob 13.26 sta pri naselju Šentjošt, občina Novo mesto, goreli suha trava in podrast. Požar na površini okoli 600 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Stopiče.

Ob 13.44 sta pri naselju Klenovik, občina Škocjan, prav tako goreli suha trava in podrast. Požar na površini okoli 2000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Zagrad. Ogenj je uničil tudi del vinograda.

Ob 18.39 je na Trgu zbora odposlancev v Kočevju gorelo v košu za odpadke. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Dimniški požar

Ob 21.12 so v Kanižarici pri Črnomlju gorele saje v dimniku večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Črnomelj so nadzorovali izgorevanje saj, dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero in odsvetovali kurjenje do pregleda dimnikarja.

Pomoč reševalcem

Ob 19.27 so posredovali gasilci PGD Sevnica na Poti na Zajčjo goro, kjer so reševalcem NMP Sevnica pomagali pri prenosu obolele osebe v reševalno vozilo.

Motena bo oskrba z vodo

Uporabnike pitne vode iz naselij: Velika Dolina, Mala Dolina, Rajec, Perišče, Gaj, zgornja Ribnica, Ponikve, Laze, Koritno in Cirnik obveščajo, da bo danes do 15. ure občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1;

- od 10:00 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG;

- od 12:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP GRADENJE-VINJI VRH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH PRI SEMIČU izvod 2.Vas.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTEFAN na izvodu ROŽNI VRH.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.