Prepričljiva zmaga v Kranju

9.2.2022 | 08:00

Foto: Drago Perko/KK Krka

Kranj - Košarkarji novomeške Krke so na sinočnji zaostali tekmi 14. kroga lige Nova KBM v gosteh premagali ECE Triglav z 82:53 (28:21, 51:37, 68:46).

* Dvorana Planina, sodniki: Mohorič (Velenje), Savić (Ljubljana), Rebeušek (Celje).

* ECE Triglav: Jugovac 6, Urbiha 2, Praljak 5 (1:2), Maček 19 (2:5), Smrekar 8 (4:6), Čabrilo 6 (2:2), Muratović 7 (3:6).

* Krka: French 11 (3:4), Stergar 10 (3:3), Stipčević 23 (2:2), Špan 2 (0:2), Stavrov 5 81:2), Škedelj 8 (1:1), Klubučar 5, Lapornik 10 (2:2), Macura 8.

* Prosti meti: ECE Triglav 12:21, Krka 12:16.

* Met za tri točke: ECE Triglav 3:14 (Maček 3), Krka 8:28 (Stipčević 5, Stergar, Škedelj, Klubučar).

* Osebne napake: ECE Triglav 18, Krka 23.

* Pet osebnih: Medved (38.), Macura (40.).

Dolenjska ekipa je osvojila načrtovani točki v gorenjski metropoli. Po štirinajsti zmagi na šestnajsti tekmi v ligi Nova KBM je po točkah ujela drugouvrščeni Ggd Šenčur, še vedno pa ima tekmo manj od trenutno vodilnega Helios Suns (14-3), medtem ko kranjska zasedba - skupaj z Zlatorogom - ostaja na dnu lestvice (2-15).

Košarkarji iz Novega mesta so v odsotnosti svojega stratega Daliborja Damjanovića, ki je manjkal zaradi zdravstvenih razlogov, z odliko opravili svoje delo. Pod vodstvom pomočnika Matica Šiške so od prve do zadnje minute imeli vajeti igre v svojih rokah in bili za razred boljši od domačih košarkarjev, končna razlika zgovorno priča o neenakovrednem boju v Planini.

V novomeški ekipi je bil najbolj učinkovit Rok Stipčević s 23, pri kranjski pa Jan Maček z 19 točkami.

Izjava po tekmi:

Matic Šiška, pomočnik trenerja Krke: »Čestitke fantom za pristop in zmago. To je zelo pomembna zmaga za našo samozavest, na žalost pa si je Kosi zvil gleženj, a upam, da bo čim prej v redu. Smo pa z mislimi že na petkovi tekmi s Cibono, ki je zelo pomembna za nas.«

Krkaši bodo v prihodnjem dvoboju v ponedeljek, 14.2., gostili moštvo Šenčurja. Že v petek, 11. 2., ob 18.00 pa jih čaka domača tekma AdmiralBet ABA lige z zagrebško Cibono.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Matic Šiška po zmagi Matic Šiška po zmagi