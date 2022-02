Nova postavitev Grafičnega kabineta Bogdana Borčića

9.2.2022 | 08:40

Galerija Božidar Jakac (foto: arhiv DL)

Kostanjevica na Krki - V Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki, ki hrani del likovne zapuščine tega slikarja in grafika, je na ogled nova, 16. postavitev tamkajšnje stalne razstave. Gre za soočenje Borčićevih del in fotografij Borisa Gaberščika, ki so ga naslovili V dialogu. Na ogled je do februarja prihodnje leto.

Nova postavitev v Borčićevem grafičnem kabinetu prinaša razstavo del, ki kljub očitnim razlikam v ustvarjalnem procesu in izvoru komunicirajo na različnih ravneh, saj sta umetnika pri svojem delu iskala likovne rešitve, s katerimi sta ustvarjala nekonvencionalne oblike in enigmatične pomene, so pojasnili v kostanjeviški galeriji.

Razstava sooča njuna dela iz različnih obdobij: Borčićeve grafike iz različnih razvojnih stopenj njegovega zrelega delovanja med letoma 1969 in 2003 ter novejše Gaberščikove fotografije, nastale med letoma 2017 in 2021.

Kljub diskontinuiteti v njunih delih se pojavljajo številne stične točke. Umetnika zbližuje univerzalna izraznost in zvedavost, ki presega konvencionalne načine vizualne reprezentacije podobe, se poigrava s percepcijo videnega in ponuja plejado izkustvenih in interpretativnih možnosti.

"Njun pristop k ustvarjanju je vselej vključeval ročno delo in neposreden stik z materialom, prav tako pa je oba odlikovala potreba po nenehnem iskanju, preizkušanju in spreminjanju. Razstava se še zlasti osredotoča na obravnavanje tekstur, sistemov in struktur, ki se vedno znova pojavljajo v njunih delih in pričajo o sledeh življenja: razjedah, urezninah, brazgotinah, iztrošenosti, razpadu in minevanju," so dodali.

Niz dialoških razstav v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića, v katerem kostanjeviška galerija hrani 1072 njegovih grafičnih del in 371 risb ter skic, z razstavo oziroma s 16. postavitvijo šele začenjajo. Borčićeva dela bodo v sklopu cikla V dialogu v prihodnjih letih še soočali z umetniškim delovanjem številnih drugih umetnikov.

Bogdan Borčić se je leta 1926 rodil v Ljubljani. Diplomiral je na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in tam končal še podiplomski študij slikarstva. Izpopolnjeval se je na različnih študijskih potovanjih po Evropi, njegova dela v svojih zbirkah hranijo številni tuji muzeji, med njimi dunajska Albertina.

V kostanjeviški Galeriji Božidarja Jakca je urejen njegov grafični kabinet, v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec pa stalna postavitev njegovih slikarskih del. Nagrado Prešernovega sklada za slikarske stvaritve je prejel leta 1965, leta 2005 pa še Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Od leta 1980 je živel Slovenj Gradcu, kjer je leta 2014 tudi umrl.

Boris Gaberščik se v Ljubljani rodil leta 1957. Diplomiral je na oddelku za biologijo Univerze v Ljubljani. Od leta 1986 deluje kot samostojni fotograf. Za njim so številne razstave v tujini in Sloveniji. Njegova dela hranijo številni muzeji in zasebne zbirke. Za svoje fotografsko delo je prejel več nagrad. Je avtor ali soavtor fotografskega gradiva v več kot 150 monografijah in katalogih slovenskih umetnikov. Leta 2018 je prejel nagrado Prešernovega sklada. Je tudi avtor esejev. Živi in dela v Ljubljani.

STA; M. K.