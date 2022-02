''Prijatlje'' so letos posvetili Stanetu Pečku

9.2.2022 | 12:20

Slavnostna govornica Petra Krnc Laznik

Mirnski župan Dušan Skerbiš

Scenarij prireditve je pripravila in jo vodila Kristina Gregorčič.

Mirna - Ob slovenskem kulturnem prazniku vsako leto v Temeniški in Mirnski dolini gostijo tradicionalno prireditev Prijatlji, ki jo pripravlja trebanjska izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD). Zaradi epidemije je medobčinska proslava občin Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert in Trebnje drugič zapored potekala prek spleta, letos je bila posvečena januarja preminulemu vsestranskemu kulturniku Stanetu Pečku.

Po krožnem pravilu so tokratno slovesnost gostili na Mirni, v domove pa so jo ponesli s pomočjo sodobne tehnologije. V imenu županov občin Temeniške in Mirnske doline je na prireditvi pozdravil župan Občine Mirna Dušan Skerbiš, slavnostna govornica pa je bila organizatorka, moderatorka in novinarka Petra Krnc Laznik.

''V zadnjih dveh letih predvsem v medijih in na družbenih omrežjih žal prevladuje diskurz zastraševanja in delitev, a prav zato moramo ohraniti upanje, dobro voljo, izbrane besede, trezne misli. V teh časih nas združuje ravno kultura, prireditve v živo. In čeprav smo se malo polenili in je včasih težko oditi od doma, vstanimo. Vztrajajmo. Samo od nas je namreč odvisno, v kolikšni meri in kakšna kultura bo preživela, kaj bomo zapustili našim otrokom, vnukom,'' je med drugim pozvala letošnja slavnostna govornica.

Program prireditve je, kot poročajo iz trebanjskega JSKD-ja, oplemenitila Glasbena šola Trebnje s posnetki tolkalca Jana Čibeja, saksofonista Jana Gričarja in pianista Zoltana Petra. Nastali so prav na pobudo Glasbene šole Trebnje v prostorih Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, ki je lani praznovala 50. obletnico svojega delovanja. Pri slovenski himni se je nastopajočim pridružil še Matej Kravcar s trobento.

Scenarij prireditve z izborom in interpretacijo literarnih del je pripravila Kristina Gregorčič, ki je slovesnost tudi povezovala. Ogledate si jo lahko v posnetku spodaj pod tekstom.

M. K.; foto: JSKD OI Trebnje

Galerija